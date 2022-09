Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của ngành giáo dục và đào tạo

(LĐ online) - Chiều 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký và ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của ngành giáo dục và đào tạo.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5498/KH-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và kế hoạch số 3688 KIT-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 4858/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây trường công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2022 đạt tỷ lệ 82% trở lên. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, đặc biệt là các lớp 3, 7, 10. Triển khai biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo cùng lộ trình của sách giáo khoa mới.

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kết hợp lập quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố đến 2030; khắc phục tình trạng quá tải học sinh tại các khu vực trung tâm; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc được đến trường; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Triển khai công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 2026 - 2031; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ quản lý, giáo viên, chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá, phân loại và giải quyết các chế độ chính sách cho công chức, viên chức theo đúng quy định.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hoá cho giáo dục; tiếp tục rà soát các điểm trường, trường không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới kịp thời.

Tiếp tục tăng cường an ninh, an toàn trường học, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em; bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú; bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, tham quan, dã ngoại; thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước, tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và truyền thông về giáo dục, đào tạo; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, đảm bảo kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị xử lý và thu hồi kinh phí nhà nước. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh phát động bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chỉ thị cũng giao cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT (là cơ quan chủ trì, phối hợp triển khai, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện). Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp, tạo điều kiện để Sở GDĐT thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

MINH ĐẠO