Công an tỉnh trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình công an viên

(LĐ online) - Sáng 15/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các nhà tài trợ trao hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà tình thương cho một gia đình công an viên bán chuyên trách tại Đơn Dương.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà tình thương cho gia đình anh K’Đinh

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các nhà tài trợ (Đạo tràng Phổ Hiến - TP Hồ Chí Minh kết nối Công ty Vạn Thái) đến thăm và trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho hộ gia đình anh K’ Đinh - Công an viên, ở thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Tham dự lễ khởi công xây dựng có đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phụ trách Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; đại diện lãnh đạo, chỉ huy đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện; đại diện cấp ủy chính quyền, công an thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Nhân dịp khởi công xây nhà và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, gia đình và bản thân anh K’ Đinh bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm của Công an tỉnh đối với cán bộ công an viên trong suốt thời gian qua. Đồng thời, anh K’ Đinh hứa sẽ luôn gương mẫu, tích cực tham gia công tác, góp sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

AN NHIÊN