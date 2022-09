Công ty DHD tài trợ 1 tỷ đồng cho ngành giáo dục huyện Đơn Dương

(LĐ online) - Chiều 22/9, tại trụ sở UBND huyện Đơn Dương, Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty DHD) đã tài trợ 1 tỷ đồng cho ngành giáo dục huyện Đơn Dương để xây dựng công trình bờ kè, hàng rào Trường THCS Lạc Xuân.

Lãnh đạo Công ty DHD trao biểu trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho ngành giáo dục huyện Đơn Dương chiều nay

Tham dự có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đơn Dương cùng lãnh đạo, cán bộ Công ty DHD, các phòng, ban liên quan và quý thầy cô ngành giáo dục huyện.

Theo ông Nguyễn Văn Kháng, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Đơn Dương, Trường THCS Lạc Xuân là một trường nằm trên xã đã đạt cơ bản 19 tiêu chí về nông thôn mới. Tuy nhiên, hàng rào, bờ kè nhà trường chưa có nhiều năm nay. Vì vậy, việc Công ty DHD hỗ trợ xây dựng bờ kè, hàng rào trường THCS Lạc Xuân giúp nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới, giữ vững tiêu chí nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu dạy và học cho Nhân dân trên địa bàn là một nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục huyện Đơn Dương.

Ông Đặng Văn Cường – Tổng Giám đốc Công ty DHD đánh giá trong những năm qua, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đơn Dương cùng Nhân dân trên địa bàn luôn song hành, hỗ trợ, giúp đỡ công ty đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khu vực nhà máy. Ban Giám đốc Công ty DHD qua các thời kỳ do đó luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có trách nhiệm chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện các vấn đề an sinh xã hội trong suốt 60 năm công ty đóng chân trên địa bàn. Với việc tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng bờ kè, hàng rào Trường THCS Lạc Xuân, Công ty DHD mong muốn góp một phần hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cơ sở vật chất cho thầy cô, học sinh trong giảng dạy, học tập trên địa bàn.

C.PHONG