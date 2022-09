Đạ Huoai: Tuyên dương 155 cán bộ, giáo viên và học sinh xuất sắc

(LĐ online) - Sáng 15/9, huyện Đạ Huoai tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cán bộ, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học trong năm học 2021 - 2022.

Các cán bộ, giáo viên nhận khen thưởng của UBND huyện Đạ Huoai

Lãnh đạo huyện Đạ Huoai cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tới dự chúc mừng và trao khen thưởng.

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của toàn ngành, những kết quả, thành tích nổi bật của đội ngũ nhà giáo và học sinh trong các phong trào thi đua như: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục” và xây dựng “Trường học kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp, an toàn” … đã góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Trong năm học 2021 - 2022, số trẻ mầm non suy dinh dưỡng về cân nặng, chiều cao đều giảm sâu so với năm học trước. Đối với cấp tiểu học đạt gần 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 được xét hoàn thành chương trình tiểu học. Đối với, THCS có 23,7% học sinh đạt học lực loại giỏi, 38,12% học sinh đạt học lực loại khá; học sinh lên lớp thẳng đạt 96,12% và 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Cùng với đó, 100% học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Đạ Huoai đều đạt hạnh khiểm khá, tốt. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 diễn ra an toàn và tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 98,17%.

Huyện Đạ Huoai khen thưởng, tuyên dương các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022

Đặc biệt, trong năm học vừa qua, huyện Đạ Huoai đạt 26 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, học sinh THCS đạt 12 giải (3 giải ba, 9 giải khuyến khích); 14 học sinh THPT đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (5 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích). Học sinh huyện Đạ Huoai còn đạt nhiều kết quả cao tại các cuộc thi, hội thi do tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Có 88 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 4 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm học có 1 giáo viên xuất sắc đạt giải ba toàn quốc tại Cuộc thi bài giảng E-Learning và 3 giáo viên đạt giải khuyến khích cấp quốc gia tại Cuộc thi an toàn giao thông “Vì nụ cười ngày mai”.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Trinh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai, nhấn mạnh: Từ những kết quả đạt được là cơ sở để toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua của ngành, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn để đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi do tỉnh và trung ương tổ chức; tiếp tục phối hợp cùng các đoàn thể địa phương quan tâm, huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Đạ Huoai sẽ tập trung chỉ đạo các trường học có những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, phát huy những sáng kiến, giải pháp đã được công nhận; đồng thời phát huy vai trò tổ mạng lưới chuyên môn cấp huyện để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Từ đó, hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Dịp này, UBND huyện Đạ Huoai đã tặng giấy khen tuyên dương 53 cán bộ, giáo viên và 102 học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia thuộc ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022; Hội Khuyến học huyện Đạ Huoai cũng đã khen thưởng 2 học sinh đạt thủ khoa của trường THPT Đạ Huoai và trường THPT Đạ M’ri trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.

KHÁNH PHÚC