Bảo Lộc: Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho học sinh

(LĐ online) - Ngày 1/10, tại Trường THPT Lê Thị Pha (xã Đại Lào), Công an TP Bảo Lộc cùng Honda Bảo Khánh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 500 học sinh nhà trường.

Cán bộ Công an TP Bảo Lộc tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo học sinh

Tại đây, cán bộ các đội nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã tuyên truyền tới đông đảo học sinh nhà trường các kiến thức cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây mất an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật phòng chống may túy, bạo lực học đường, tác hại rượu - bia, thuốc lá và các tệ nạn xã hội khác có ảnh hưởng trực tiếp tới lứa tuổi học sinh. Tại buổi tuyên truyền đã có sự tương tác, trao đổi giữa các em học sinh cùng cán bộ công an về những vấn đề liên quan đến các quy định của pháp luật mà các em học sinh quan tâm; đồng thời, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh.

Dịp này, cán bộ Công an TP Bảo Lộc cũng cảnh báo về tai nạn đuối nước ở lứa tuổi học sinh, nêu những nguyên nhân và nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao, hồ, sông suối…; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước; hướng dẫn thao tác sử dụng các phương tiện cứu sinh như áo phao, phao nổi đúng cách, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt…

KHÁNH PHÚC