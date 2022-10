Với nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Đạ Tẻh đang có những bước tiến tích cực trong hành trình thực hiện chuyển đổi số.

Ứng dụng kết nối “Đạ Tẻh trực tuyến” - một trong những giải pháp công nghệ thông tin đang được triển khai ở huyện Đạ Tẻh

• TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁPCÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của địa phương, thời gian qua, huyện Đạ Tẻh đã có sự chuẩn bị, đầu tư lớn cho lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, các giải pháp công nghệ thông tin lần lượt được triển khai và mang lại hiệu quả trong thực tiễn.Từ tháng 4 đến nay, với sự hỗ trợ từ phía đơn vị tư vấn Viễn thông Lâm Đồng (VNPT), các giải pháp công nghệ thông tin đã được triển khai trên địa bàn huyện Đạ Tẻh và tạo được những chuyển biến tích cực.

Theo đó, huyện đã triển khai hệ thống Văn phòng điện tử phiên bản 5.0 (VNPT-iOffice). Đến nay, hệ thống này đã có 520 tài khoản sử dụng gửi nhận văn bản thường xuyên với 7.797 văn bản đến điện tử đã được ban hành. Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng “Đạ Tẻh trực tuyến” với các chức năng như: bốc số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, theo dõi số thứ tự qua di động, phản ánh hiện trường, phản ánh một cửa, tra cứu định vị hồ sơ, nộp hồ sơ qua mạng,... đã giúp cho việc kết nối giữa chính quyền và người dân hiệu quả hơn.

Huyện Đạ Tẻh triển khai hệ thống phân tích dữ liệu điều hành thông minh IOC, xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu điều hành thông minh phục vụ lãnh đạo nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương bằng hình ảnh trực quan hoặc tin nhắn qua mạng Internet, App điện thoại và dữ liệu được lưu vào kho chung của địa phương. Điều này đã tạo hiệu quả tích cực trong việc phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Việc Đạ Tẻh nhập cuộc nhanh trong thực hiện số hóa thủ tục hành chính, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Đã có 1.846 hồ sơ được số hoá và đưa lên hệ thống kho dữ liệu số. Từ đây, các đơn vị, địa phương đã có thể tra tài liệu bằng hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, UBND huyện Đạ Tẻh cũng đã hoàn thành đầu tư hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và đang trên đà triển khai việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 9 xã, thị trấn.

Đây là những bước đi quan trọng để địa phương này bắt nhịp kịp thời với làn sóng chuyển đổi số.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Đạ Tẻh hoạt động ngày càng hiệu quả. Ảnh: HQP

• NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh xác định mục tiêu: Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ thuận tiện mọi lúc, mọi nơi; phát triển mạnh kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tạo động lực phát triển xã hội số; tập trung chuyển đổi số trong các lĩnh vực thế mạnh của huyện về y tế, giáo dục, nông nghiệp,...

Hiện, huyện Đạ Tẻh đang triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu chuyển đổi số. Trong đó, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý nhà nước đóng vai trò xuyên suốt. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ và Nhân dân về chuyển đổi số là giải pháp mang tính xương sống góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ của toàn xã hội. Huyện Đạ Tẻh chủ trương ưu tiên bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng thời, tiến hành xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn huyện (ưu tiên phát triển tại cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện) bảo đảm sự kết nối, liên thông trong toàn huyện. Tập trung nâng cấp mạng di động 4G và triển khai hạ tầng mạng di động 5G, phổ cập điện thoại di động thông minh để phục vụ quá trình chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng để kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ. Tập trung thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Có thể nói, việc “bắt nhịp” với nhiệm vụ chuyển đổi số đã và đang mở ra nhiều cơ hội để Đạ Tẻh tiếp tục vươn lên đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, hành trình ấy còn dài và không ít khó khăn. Song với chiến lược rõ ràng và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin rằng bức tranh chuyển đổi số ở Đạ Tẻh sẽ không ngừng khởi sắc.

NGỌC NGÀ