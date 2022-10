Di Linh: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 900 em học sinh

(LĐ online) - Nhằm triển khai thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, ngày 8/10, Đoàn cơ sở Công an huyện Di Linh phối hợp với Đoàn trường THPT Di Linh tổ chức Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường – Tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Di Linh tuyên truyền tại diễn đàn sáng 8/10

Diễn đàn thu hút 900 em học sinh, đoàn viên trong trường. Tại đây, Công an huyện Di Linh đã truyền tải đến cán bộ, giáo viên và học sinh nhiều thông tin bổ ích về tình hình, thực trạng tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật đã và đang xảy ra trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các nội dung, kiến thức pháp luật như Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn; trật tự an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường; Luật an ninh mạng; phòng chống tác hại ma túy...

Theo Đoàn cơ sở Công an huyện Di Linh cho biết: Thông qua diễn đàn nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho giáo viên và học sinh, từ đó cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để các em học sinh cảnh giác, phòng ngừa, không bị kẻ xấu lôi kéo, kích động. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh tổ chức sôi nổi các hoạt động cho đoàn viên thanh niên là học sinh, trang bị những kiến thức bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện các kỹ năng sống lành mạnh cho học sinh, từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

THÂN THU HIỀN