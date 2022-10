Diễn tập phương án chữa cháy tại Di Linh

(LĐ online) - Sáng ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND thị trấn Di Linh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ tại tổ dân phố 18, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy chuyên dùng ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy

Tình huống giả định đám cháy xảy ra tại bến xe Di Linh, thuộc tổ dân phố 18, thị trấn Di Linh. Cụ thể, trong quá trình hoạt động do sự cố thiết bị điện nên gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng bén vào hàng hoá, do lượng chất dễ cháy nhiều, sắp xếp liền kề nên ngọn lửa nhanh chóng cháy làn truyền và phát triển mạnh. Lực lượng dân phòng cùng với Đội PCCC&CNCH tự quản thị trấn Di Linh đã nhanh chóng báo động cháy, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy. Tuy nhiên do không xử lý kịp thời nên đám cháy nhanh chóng lan ra các khu vực khác, khiến cho lực lượng chữa cháy tại chỗ không khống chế được đám cháy.

Sự cố xảy ra chặn lối thoát nạn nên đã gây ra hiện tượng hoảng loạn, xô đẩy đã làm 13 người bị kẹt lại trong khu vực cháy, khoảng 5 người bị thương không tự thoát ra ngoài được.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên dùng, quyết định chiến thuật chữa cháy, tìm kiếm và cứu người bị nạn, di chuyển đến vị trí an toàn, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Sau thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Các đơn vị tham gia kịp thời phối hợp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình tập luyện.

Ông Lê Kim Thảo - Chủ tịch UBND thị trấn Di Linh cho biết, trong những năm qua, trên địa bàn thị trấn xảy ra nhiều vụ cháy, tuy không gây thương vong về người nhưng cũng đã thiệt hại không nhỏ về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Việc tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đầu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng dân phòng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, qua buổi thực tập nhằm triển khai thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để xử lý đối với các đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp; đảm bảo sự phối hợp chữa cháy nhịp nhàng, kịp thời có hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

HOÀNG YÊN