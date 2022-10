Liên tục trong tháng 9 và đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường” nhằm nâng cao kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và vun đắp văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt

Theo đó, trong “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên tới trường”, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên tại nhiều trường học trong toàn tỉnh. Theo đó, đơn vị không chỉ tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mà còn hướng tới trang bị cho các em các kỹ năng điều khiển phương tiện một cách an toàn, nâng cao văn hoá khi tham gia giao thông cho các em.

Được biết, theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến ở độ tuổi học sinh, sinh viên mà phổ biến nhất là việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh, sinh viên đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ…

