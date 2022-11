Đam Rông: 500 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội pháp luật

(LĐ online) - Ngày 6/11, Huyện đoàn Đam Rông phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức ngày hội “Thanh niên với pháp luật” năm 2022. Gần 500 đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn – Hội, giáo viên, học sinh tại trường THPT Phan Đình Phùng (huyện Đam Rông) đã tham dự.

Các em học sinh đặt đặt nhiều câu hỏi tới cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đam Rông về các vấn đề pháp luật liên quan đến đời sống

Ngày hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên…

Tham gia ngày hội, các đoàn viên, thanh niên, học sinh đã được lắng nghe và trao đổi với cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an huyện Đam Rông những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống như: an toàn giao thông đường bộ; cách sử dụng mạng xã hội an toàn; chuyên đề về thực trạng sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên và các giải pháp phòng, chống ma túy trong học đường….

Ngoài ra tại ngày hội đã diễn ra các phần thi trắc nghiệm kiến thức “Rung chuông vàng”; phần thi hùng biện về các vấn đề liên quan mật thiết đến thanh niên như: Luật An toàn giao thông, Luật Thanh niên, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống bạo lực học đường...

Dịp này, Ban tổ chức Ngày hội cũng đã trao 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đam Rông” cho các em học sinh ưu tú ở trường THPT Phan Đình Phùng.

NGỌC NGÀ