Cựu chiến binh Đà Lạt hưởng ứng Festival Hoa

Cùng với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương, để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, cựu chiến binh (CCB) TP Đà Lạt, thời gian qua, đã xây dựng, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó, không chỉ góp phần chung sức xây dựng bộ mặt nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến với Đà Lạt thành phố hoa.

CCB và người dân phấn khởi với những con đường mới

Những ngày này, chúng tôi có dịp đến thăm bà con ở hẻm 20/7 Lữ Gia (Phường 9, TP Đà Lạt) để được thấy rõ niềm hân hoan của người dân nơi đây. Người già, người trẻ, trẻ em đều háo hức, phấn khởi khi được đi trên con đường bê tông mới sạch sẽ. Ông Nguyễn Hồng Phương - Chi hội trưởng Chi hội CCB 3 cho biết, con đường có chiều dài hơn 100 m, được Chi hội Hội CCB 3 Lữ Gia vận động người dân làm nên.

Ông Phương kể, trước đây, bà con khu này luôn phải chịu cảnh đi lại bất tiện, khó khăn trên con đường đất dốc rộng chưa đầy một mét. Con đường lầy lội, trơn trượt vào mỗi mùa mưa, khiến người dân đi lại khó khăn, dễ gây va chạm, không đảm bảo an toàn giao thông. Thấu hiểu nỗi khổ của bà con, Chi hội đã khảo sát tuyến đường cũng như nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân; từ đó, lập kế hoạch nguồn vốn và tính khả thi của dự án. “Với tính cấp thiết, khi tổ dân phố và Chi hội vận động bà con hiến đất và tiền của để làm đường, mọi người đều hoàn toàn nhất trí”, ông Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ Thôn 3, Lữ Gia chia sẻ. Theo đó, bà con trong khu vực đã đóng góp hơn 160 triệu đồng tương ứng với 50% kinh phí của dự án; số 50% còn lại do Chi hội CCB 3 hỗ trợ. Sau một tháng rưỡi thi công, đoạn đường đã được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 12 - vừa kịp để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt. Công trình không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, giảm thiểu va chạm giao thông mà còn góp phần xây dựng bộ mặt khu phố xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ tham gia sửa chữa và xây mới các công trình tiện ích, CCB TP Đà Lạt còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động, cùng người dân trang trí tiểu cảnh, trồng hoa, cây xanh, dọn dẹp vệ sinh đường phố, tạo nên cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên từng khu phố. Ngoài ra, các CCB cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là đối với các khu vực có nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi và giải trí; qua đó, giúp du khách có những trải nghiệm tốt đẹp khi đến với thành phố hoa.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ tịch Hội CCB TP Đà Lạt, đối với những khu vực trung tâm như Phường 1, Phường 2, Phường 4… do có nhiều cơ sở kinh doanh, nên dễ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và xuất hiện các tệ nạn xã hội, CCB thành phố đã tăng cường phối hợp với công an, Mặt trận và các hội, đoàn thể địa phương, tham gia vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt các quy định về an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bài trừ các tệ nạn xã hội. CCB ở các tổ dân phố phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ thường xuyên tuần tra các tuyến phố, nhắc nhở các nhà hàng, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh đề phòng trộm cắp, cháy nổ. Với các vụ việc gây rối mất trật tự công cộng, các thành viên tổ tuần tra sẽ kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng giải quyết. Đối với các đoạn đường tối, CCB địa phương cũng ra sức vận động bà con đóng góp lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng. Nhờ đó, mặc dù lượng khách lưu trú tăng cao, nhưng an ninh trật tự trong khu vực vẫn được đảm bảo.

Với mong muốn xây dựng hình ảnh người Đà Lạt thanh lịch, hiền hòa, mến khách, giúp quảng bá du lịch Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đến với bạn bè gần xa, trong các hoạt động, phong trào do Hội, địa phương phát động, hội viên CCB tại các chi hội đều nhiệt tình, sôi nổi, tích cực tham gia. Những việc làm này không chỉ chào mừng Festival Hoa mà còn là hoạt động CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. “Việc xây dựng các tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp, khu phố bình yên, không có tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội giúp người dân yên tâm sống và làm việc, cùng nhau xây dựng nên cuộc sống gia đình, xã hội văn minh, giàu đẹp”, ông Tuyết chia sẻ.

NHẬT QUỲNH