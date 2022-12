Diom A với tuyến đường an toàn giao thông

Sau hơn 3 năm triển khai Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông”, ý thức và văn hóa tham gia giao thông của bà con thôn Diom A, xã Lạc Xuân, Đơn Dương ngày càng được nâng cao. Số vụ va chạm, tai nạn giao thông giảm rõ rệt, không còn tình trạng thanh niên lái xe lạng lách, đánh võng. Nhờ đó, cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện, yên tâm lao động sản xuất.

Tuyến đường an toàn giao thông tại thôn Diom A

Cách trung tâm huyện Đơn Dương chừng 12 km, thôn Diom A với những ngôi nhà mới, yên bình bên dòng Đa Nhim. Những ngày cuối năm, nhịp sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây dường như hối hả hơn, không chỉ chuẩn bị cho mùa vụ mới mà còn tất bật chuẩn bị đón chờ một mùa Giáng sinh an lành. Đi dọc những con đường liên thôn trải bê tông sạch sẽ, ông Mai Linh Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lạc Xuân cho biết, thôn Diom A có khoảng hơn 240 hộ dân, chủ yếu là người Churu, bà con giáo dân chiếm hơn 70%. Để có nhịp sống yên bình như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” ở Diom A cùng sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương và Giáo xứ Diom.

Tiếp lời, Linh mục Phạm An Nhàn - Quản xứ Giáo xứ Diom kể, trước đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thôn Diom A khá phức tạp, thanh thiếu niên tham gia giao thông thường không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất trật tự, nhiều vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra. Trước tình hình này, Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Xuân đã phối hợp cùng Giáo xứ Diom tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Năm 2019, địa phương triển khai Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” ở Diom A.

Để thay đổi nhận thức về pháp luật giao thông cho bà con giáo dân, địa phương thường xuyên phối hợp với Giáo xứ Diom cùng những người có uy tín trong vùng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho người dân tại các khu dân cư, trường học. Đặc biệt, ở Giáo xứ Diom, sau mỗi buổi giảng lễ, Linh mục Phạm An Nhàn đều lồng ghép tuyên truyền, giúp bà con giáo dân vùng đồng bào thay đổi thói quen, nhận thức đảm bảo an toàn giao thông. Không những vậy, từ nhiều năm nay, bà con vùng Diom A cũng đã quen với hình ảnh Linh mục Nhàn có mặt ở các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, lắng nghe ý kiến, tâm tư, tình cảm của người dân, hay đến từng nhà nói chuyện, khuyên nhủ những đối tượng cá biệt thay đổi hành vi. “Sự chân thành, thấu hiểu sẽ sinh ra những điều tốt đẹp”, Linh mục Nhàn chia sẻ.

Cùng với đó, xã Lạc Xuân cũng đã tổ chức các buổi phát động và kêu gọi Nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng tham gia mô hình; nghiêm chỉnh thực hiện hương ước, quy ước, đảm bảo an ninh trật tự, tuyến đường an toàn giao thông ở khu dân cư, ký cam kết thực hiện “Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các tổ tự quản hoạt động tích cực, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhiều năm nay, xã cũng tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo đường sá đi lại thuận tiện cho người dân. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, phấn khởi của bà con cùng chung sức xây dựng nông thôn mới văn hóa hơn, tốt đẹp hơn.

Từ sự đồng lòng, chung sức giữa chính quyền địa phương, Giáo xứ Diom và những người có uy tín, sau hơn 3 năm triển khai Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông”, thôn Diom A nay đã có nhiều đổi thay, người dân tuân thủ luật lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tình trạng thanh, thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng vào ban đêm giảm rõ rệt, số vụ tai nạn giao thông cũng được kéo giảm theo. Ông Mai Linh Sơn phấn khởi cho biết: “Nhận thức, ý thức người dân được nâng cao, vì thế mà tình hình an ninh trật tự tại địa phương nhiều năm nay được giữ vững. Từ khởi điểm này, đời sống của người dân vùng Diom A dần chuyển biến - bà con yên tâm phát triển kinh tế, thanh, thiếu niên chăm chỉ làm ăn, trẻ con chăm ngoan, nỗ lực học tập, tỷ lệ trẻ đến lớp luôn được duy trì sĩ số 100%”.

Theo ông Ya Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương, với vùng đồng bào có đạo, người công giáo chiếm đa số thì sự đồng lòng và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các cơ sở tôn giáo là điều hết sức quan trọng. Nhiều năm nay, xã Lạc Xuân đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Đặc biệt, với tinh thần “Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, các vị chức sắc và bà con giáo dân nơi đây luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Ông Ya Tuân đánh giá: “Có thể khẳng định, Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” tại thôn Diom A đã góp phần đổi thay ý thức của người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”.

Cũng theo ông Ya Tuân, để Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Bên cạnh việc duy trì, nâng cao tính hiệu quả của mô hình tại thôn Diom A, huyện cũng sẽ nhân rộng mô hình này đến các thôn, xã trên địa bàn; đặc biệt, tại các vùng có đông đồng bào công giáo sinh sống như P’ró, Lạc Lâm, Ka Đơn.

NHẬT QUỲNH