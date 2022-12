Hội nghị công chức ngành Thuế năm 2022

(LĐ online) - Chiều ngày 22/12, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Công chức cơ quan Cục Thuế, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trao bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho ngành Thuế năm 2022

Năm 2022 tập thể công chức cơ quan Cục Thuế đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng, cùng với toàn ngành Thuế Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và cơ bản đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được Hội nghị Công chức năm 2021 thông qua: Toàn tỉnh đã phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN do UBND tỉnh và Bộ Tài chính giao; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 13.230 tỷ, đạt 136% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ, trong đó thu từ thuế phí 8.314 tỷ, đạt 151% dự toán, tăng 25% so cùng kỳ. Riêng Cục Thuế thu 6.075 tỷ, đạt 110% dự toán, tăng 10% so cùng kỳ.

Trong năm, đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và của ngành, trong đó trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra, nhằm giảm thời gian, chí phí, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế. Tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua ứng dụng đạt 100%; Doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,5%, nộp thuế điện tử đạt 97,8%; Hoàn thuế điện tử tối thiểu đạt 90%.

Năm 2023, ngành thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, và chủ đề của Tỉnh ủy năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”, ngành Thuế quyết tâm đạt được các mục tiêu cụ thể: Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2023 do địa phương giao.

Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chiến lược hiện đại hóa ngành Thuế. Tiếp tục triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Duy trì thực hiện điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác từ 20% trở lên số công chức trong đơn vị ở một vị trí theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành, duy trì kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành trong thi hành công vụ; thực hiện tốt chương trình phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hội nghị cũng tiến hành trao bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho ngành thuế năm 2022.

DIỄM THƯƠNG