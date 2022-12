Sẵn sàng chuẩn bị điều kiện tốt nhất tổ chức chương trình khai mạc Festival Hoa

(LĐ online) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị các sở, ngành cùng phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị điều kiện tốt nhất tổ chức chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022.

Sân khấu khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 đang khẩn trương được lắp đặt và hoàn thành trước ngày 16/12

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch và triển khai điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; chuẩn bị phương án phòng cháy chữa cháy, bố trí xe cứu hỏa cùng đội ngũ phòng cháy chữa cháy trực tại khu vực Quảng trường Lâm Viên từ nay đến ngày 20/12; đặc biệt tăng cường, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy vào ngày 18/12 diễn ra Lễ khai mạc.

Sở Y tế bố trí xe cứu thương và đội ngũ y tế trực tại khu vực Quảng trường Lâm Viên từ 6 - 23 giờ hàng ngày kể từ nay đến ngày 19/12; riêng ngày 18/12 diễn ra Lễ khai mạc sẽ tăng cường, bố trí 3 xe cứu thương và đội ngũ y tế trực tại Quảng trường Lâm Viên.

UBND TP Đà Lạt đã bố trí lực lượng đảm bảo vệ sinh cho toàn bộ khu vực Quảng trường Lâm Viên và trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; bố trí 2 bãi giữ xe đường Trần Quốc Toản (đối diện quảng trường Lâm Viên) để phục vụ cho nhân sự triển khai dàn dựng và tập luyện chương trình; bố trí nguồn nước để bơm đầy các bình đối trọng đặt trong các khu vực dàn dựng sân khấu; tắt điện chiếu sáng và trang trí nghệ thuật đường Trần Quốc Toản qua khu vực trước Quảng trường Lâm Viên và khu vực đồi Cù từ 18 - 24 giờ trong 3 ngày từ ngày 16 – 18/12 để phục vụ việc tổng duyệt và trình diễn chương trình khai mạc.

Công ty Điện lực Lâm Đồng bố trí nguồn điện, máy phát điện dự phòng và các điều kiện khác phục vụ thi công, lắp đặt, dàn dựng và tháo dỡ sân khấu; phục vụ công tác sơ duyệt, tổng duyệt và tổ chức chương trình Lễ khai mạc; tăng cường bố trí phương tiện và nhân lực trực tại khu vực Quảng trường Lâm Viên trong ngày 18/12.

Viettel Lâm Đồng bố trí internet và wifi tốc độ cao tại khu vực sân khấu phục vụ cho Ban tổ chức từ ngày 8 - 20/12.

QUỲNH UYỂN