An sinh - Cuộc sống Bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ khó khăn Ngày 8/8, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và nhà tài trợ Mùa Dalat Wellness Hotel đã bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đam Rông 2.

Hội LHPN tỉnh và nhà tài trợ bàn giao Mái ấm tình thương cho gia đình chị Sruk Ja Kơ

“Mái ấm tình thương” được Hội LHPN tỉnh và nhà tài trợ bàn giao cho gia đình hội viên Sruk Ja Kơ, thôn 5, xã Đam Rông 2 là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Sau 1 tháng khởi công, đến nay căn nhà “Mái ấm tình thương” của gia đình chị Sruk Ja Kơ đã hoàn thành, với kết cấu nhà xây cấp 4, diện tích 50m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và nhà vệ sinh. Căn nhà được xây dựng với tổng số tiền 200 triệu đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 60 triệu đồng và nhà tài trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình chị Sruk Ja Kơ vay mượn người thân.

“Mái ấm tình thương” là hoạt động thường xuyên của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ, ủng hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã vận động nhà tài trợ hỗ trợ 14 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh nhằm chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao tặng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thôn 5, xã Đam Rông 2

Cũng trong dịp này, Hội LHPN tỉnh và đơn vị tài trợ đã trao tặng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 5, xã Đam Rông 2. Qua đó góp phần lan tỏa sự sẻ chia và yêu thương đến cộng đồng.