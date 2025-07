Xây dựng Đảng Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chiều 15/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khoá XV; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ của các ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng đã đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu triển khai nhịp nhàng, suôn sẻ, không để đứt gãy như nhận xét của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vào chiều 14/7.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm xem xét, cho ý kiến bổ sung hoàn thiện các dự thảo để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Đây là sự khởi đầu, tiếp nối triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; nhất là để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên…

Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ nhằm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2025; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng từ tháng 7/2025 đến khi Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Chương trình Kiểm tra, giám sát từ tháng 7/2025 đến khi Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị thông qua các nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh đề xuất, gồm: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025; Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng; Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Phân bổ kinh phí các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị đã chia 3 tổ thảo luận, góp ý về nội dung của các dự thảo. Đa số các đại biểu thống nhất cao với các nội dung của dự thảo. Nhiều ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị quyết các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, tập trung vào công tác quy hoạch; giải pháp phát triển các lĩnh vực kinh tế thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, thủy hải sản, khoáng sản, du lịch; đấu giá tài sản dôi dư sau sáp nhập…

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi các nội dung Đảng ủy UBND tỉnh triển khai; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan báo cáo giải trình một số nội dung về việc giải quyết những khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; giải quyết thủ tục đất đai; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; kích cầu khu công nghiệp; thu ngân sách…

Lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy báo cáo các nội dung triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; trọng tâm công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi, giải trình thêm các thông tin được các đại biểu quan tâm, góp ý trong báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận chung.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức khởi công một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng, quy mô lớn như: Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) và Dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu để chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động của chính quyền 2 cấp bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế hoạt động của chính quyền 2 cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất Trung ương chỉ đạo tháo gỡ.

Toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, hoàn thành trong tháng 7/2025; chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngay sau đại hội đảng bộ cấp tỉnh gắn với chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đi đôi với đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, quyết liệt thực hiện các giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8,0% trở lên; thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 28.250 tỷ đồng, phấn đấu tăng thu trên 20% so với dự toán Trung ương giao.

Các cấp, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt thực hiện các nội dung, công việc để đẩy nhanh tiến độ các dự lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa như: Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1); dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; các dự án khai thác, chế biến nhôm, bô xít, titan…

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; các chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/8/2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; theo dõi, hướng dẫn về công tác tổ chức, bộ máy để các xã, phường, đặc khu hoạt động ổn định, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục bám sát quy định, chỉ đạo của Trung ương để thực hiện tốt.

Toàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, nhất là tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp…

Khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm 2025 là rất lớn, nhiều nội dung quan trọng cần được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, tận dụng tốt các thời cơ, cơ hội phát triển, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Qua đó lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trình tại hội nghị.