Chính trị Lâm Đồng bảo đảm tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 5/8, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã đi khảo sát các địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh khảo sát thực tế các địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên đã đến khảo sát thực tế tại một số địa điểm như: Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm hành chính tỉnh, Nhà hát Opera House Đà Lạt và Khách sạn Dalat Palace.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên khảo sát tại các địa điểm tổ chức Đại hội

Đây là những địa điểm dự kiến sẽ được lựa chọn để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các hoạt động bên lề Đại hội.

Ngay sau đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp đầu tiên với các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội

Tại cuộc họp, các thành viên đã thông qua quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội gồm 15 đồng chí thuộc các ngành, lĩnh vực, đơn vị liên quan.

Tiểu ban sẽ có 4 tổ giúp việc, gồm: Tổ thông tin tuyên truyền, Tổ hậu cần, Tổ an ninh an toàn và Tổ chăm sóc bảo vệ sức khỏe đại biểu. Các tổ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai công việc, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức phục vụ đại hội.

Thành viên các tổ giúp việc đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Trên cơ sở nội dung tại cuộc họp, các thành viên các tổ giúp việc đã phát biểu, cho ý kiến về quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng bộ phận. Đồng thời, góp ý làm rõ thêm chương trình kế hoạch của từng ngành, lĩnh vực trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cho biết, dự kiến, ngày 10/10/2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước yêu cầu về thời gian ngắn, tiến độ công việc nhiều, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cần phải chủ động bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ, kế hoạch phân công, kịp thời rà soát, triển khai các phương án bảo đảm công tác tổ chức, phục vụ Đại hội.

Đặc biệt, trong tuần này, các bộ phận phải hoàn thiện báo cáo kế hoạch, phương án lựa chọn địa điểm, hội trường tổ chức và các hoạt động bên lề đại hội để trình cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Song song đó, mỗi tổ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, căn cứ vào tình hình thực tế để bám sát các nhiệm vụ phân công. Riêng Tổ thông tin tuyên truyền cần tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng tuyến bài trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt là phối hợp với các cơ quan báo đài thông tin tuyên truyền kịp thời về Đại hội.

Các Tổ hậu cần, Tổ an ninh an toàn và Tổ chăm sóc sức khỏe đại biểu bảo đảm vấn đề tổng hợp in ấn tài liệu, chuẩn bị phù hiệu đại hội. Song song đó, tham mưu công tác tổ chức họp báo, công tác tổ chức tiếp đón đại biểu, khách mời và phương án bảo đảm an toàn cho Đại hội và các đại biểu.

Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức phục vụ thành công Đại hội.