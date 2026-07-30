Lâm Đồng hôm nay 30/07 Điểm tin Lâm Đồng ngày 30/07: Hoàn thành vượt tiến độ Tổng điều tra kinh tế, tăng tốc giải ngân đầu tư công và tái định cư các dự án cao tốc trọng điểm.

Bản tin tổng hợp tình hình thời sự, kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác điều hành và phát triển hạ tầng. Nổi bật nhất là việc hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vượt tiến độ cùng chuỗi giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, các hoạt động tăng cường an toàn thực phẩm, đối thoại chính sách lao động - bảo hiểm và công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

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