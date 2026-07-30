Lâm Đồng hôm nay 30/07
Điểm tin Lâm Đồng ngày 30/07: Hoàn thành vượt tiến độ Tổng điều tra kinh tế, tăng tốc giải ngân đầu tư công và tái định cư các dự án cao tốc trọng điểm.
Bản tin tổng hợp tình hình thời sự, kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác điều hành và phát triển hạ tầng. Nổi bật nhất là việc hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vượt tiến độ cùng chuỗi giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Bên cạnh đó, các hoạt động tăng cường an toàn thực phẩm, đối thoại chính sách lao động - bảo hiểm và công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Tổng điều tra kinh tế vượt tiến độ — Lâm Đồng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vượt tiến độ: Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, công bố kết quả sơ bộ và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
- Giá xăng dầu điều chỉnh — Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu, E10RON95-III ở mức 22.859 đồng mỗi lít: Áp dụng từ 15 giờ hôm nay, xăng E10RON95-III có giá 22.859 đồng/lít và dầu diesel 0.05S là 27.624 đồng/lít.
- Giá tiêu duy trì mức cao — Giá tiêu hôm nay 30/7/2026: Đi ngang phiên thứ ba liên tiếp, Lâm Đồng giữ đỉnh 142.000 đồng/kg: Thị trường tiêu đi ngang phiên thứ ba, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá đỉnh.
- An toàn thực phẩm thức ăn đường phố — Lâm Đồng tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố: UBND tỉnh ban hành Công văn 12466 nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – hạ tầng
- Lâm Đồng tăng tốc tái định cư phục vụ cao tốc: Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
- Lâm Đồng không cho phép tâm lý chủ quan trong đầu tư công: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc hoàn thành kế hoạch đầu tư công.
- Đầu tư công ở khu vực Đức Trọng tăng tốc về đích: Các đơn vị tại khu vực Đức Trọng tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thủ tục để giải ngân vốn năm 2026.
- Lâm Đồng tái cơ cấu nghề cá từ quản lý đội tàu: Quản lý hiệu quả đội tàu cá gắn với nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản và chống khai thác IUU.
Chính trị – quản lý nhà nước
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng làm việc với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai Quy định 396-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn.
- Lâm Đồng tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư nhằm hoàn thiện thể chế.
- Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử: Hội nghị trực tuyến kết nối các điểm cầu cấp tỉnh và hơn 2.000 điểm cầu cấp xã trên toàn quốc.
- Nhiều vướng mắc về thể chế được gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng: Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với các cơ quan chuyên môn trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Xã hội – an ninh – văn hóa
- 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đối thoại chính sách lao động và bảo hiểm: BHXH tỉnh tuyên truyền, đối thoại chính sách lao động, BHXH, BHYT tại xã Lạc Dương và các phường thuộc địa bàn Đà Lạt.
- Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trường nội trú liên cấp trước năm học mới: Rà soát tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Quảng Trực và xã Thuận An.