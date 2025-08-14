Chính trị Tiếp tục triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng Sáng 14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất tham mưu chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Báo và PTTH Lâm Đồng, Bưu điện tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo thực trạng triển khai Chỉ thị 11 của Trung ương

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá thực trạng mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trước khi sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng thông tin về thực trạng việc đặt Báo Lâm Đồng của các địa phương

Theo đó, việc thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn 3 tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi về thực trạng phân cấp tài chính triển khai việc đặt báo, tạp chí của Đảng

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng báo các cơ quan chính quyền nhu cầu có chiều hướng giảm mạnh, một số cơ quan có đặt báo nhưng số lượng chưa tương xứng với tổng số chi bộ, đảng bộ hiện có.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi về phương án đưa tiêu chí "Thực hiện việc đọc, học tập và làm theo báo và tạp chí của Đảng" vào hệ thống các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm

Nguyên nhân chính do các đơn vị chưa được cấp kinh phí khi triển khai chính quyền 2 cấp; các xã, phường chưa đặt báo hoặc đặt chưa nhiều do phải rà soát lại danh sách đối tượng 40 năm tuổi Đảng; các cơ quan cân đối lại nguồn kinh phí do Báo Lâm Đồng thay đổi kế hoạch xuất bản và tăng giá báo gấp đôi…

Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi về phương thức cấp phát và kinh phí

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đều thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, trao đổi phương án khả thi để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh thông tin về việc đặt các ấn phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh

Trong đó, nội dung trao đổi tập trung vào việc xác định đối tượng được cấp, phát báo và tạp chí của Đảng miễn phí, thống kê số lượng; phương thức cấp phát; nguồn kinh phí… Các sở, ngành thống nhất giao cho 1 đơn vị đầu mối thực hiện việc cấp, phát báo và tạp chí của Đảng đến tận cơ sở.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Bình phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giao Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản tham mưu dự thảo cụ thể cho Ban để trình Ban Thường vụ để chỉ thị mua và đọc báo, tạp chí của Đảng sớm được ban hành nhằm áp dụng trên địa bàn tỉnh. Trước khi trình sẽ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

Đối với việc cấp, phát báo cho người có uy tín, Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan xây dựng lại nội dung của đơn vị mình để tham mưu Ban Thường vụ ban hành lại quy định, phương án cấp báo miễn phí cho các đối tượng.

Trên cơ sở đó, phương án năm 2025 tiếp tục thực hiện theo 3 tỉnh trước đây. Phương thức cấp phát thực hiện khi bỏ cấp huyện sẽ giao cho các xã, phường, đặc khu trên cơ sở thống kê các đối tượng được cấp phát trên địa bàn theo quy định; các xã, phường đặc khu sẽ lập dự toán kinh phí hàng năm, Sở Tài chính cân đối để cấp kinh phí.

Từ năm 2026 trở đi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tham mưu theo hướng: đối với đối tượng 30 - 40 năm tuổi Đảng tùy theo số lượng cụ thể sẽ trình Ban Thường vụ xem xét; đối tượng 40 tuổi Đảng trở lên vẫn thực hiện việc cấp, phát báo, tạp chí của Đảng miễn phí.

Trong thời gian này, Báo và PTTH tỉnh, Bưu điện tỉnh vẫn phải đảm bảo báo cho các đối tượng đã được cấp phát trước đây cho đến hết năm 2025.