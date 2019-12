Tuyên dương học sinh không tham của rơi

(LĐ online) - Sáng 23/12, Ban Giám hiệu Trường THCS Quang Trung (Đà Lạt) đã biểu dương, khen thưởng em Đăng Phan Khánh Uyên vì đã trả lại ví tiền và điện thoại Iphone X cho người mất. Đây là tấm gương người tốt, việc tốt rất đáng được biểu dương, khen ngợi, nhằm tạo sức lan tỏa, giáo dục trong nhà trường, học sinh và toàn xã hội cùng xây dựng những hành động đẹp trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Công an Phường 1 (TP Đà Lạt), em Đăng Phan Khánh Uyên, lớp 7A1, Trường THCS Quang Trung đã nhặt được tài sản đánh rơi gồm: Một điện thoại Iphone X, một ví tiền bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ tùy thân. Sau khi nhặt được, em Khánh Uyên đã đến Công an Phường 1 giao nộp số tài sản trên. Qua xác minh, đến nay, lực lượng công an đã giao trả lại tài sản cho người mất là chị Nguyễn Thanh Trà My (hộ khẩu thường trú tại Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Em Đăng Phan Khánh Uyên được Ban Giám hiệu Trường THCS Quang Trung và Đoàn Phường 3 (TP Đà Lạt) biểu dương vì có hành động “nhặt được của rơi trả lại người mất”

NGUYỆT THU