Tuổi trẻ Di Linh thực hiện nhiều phần việc trong Tháng Thanh niên

(LĐ online) - Để phòng chống dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, trong Tháng Thanh niên 2020, tuổi trẻ Di Linh không tổ chức ra quân rầm rộ các hoạt động phong trào mà đi vào thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. Qua đó, các đoàn viên, thanh niên ở Di Linh đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh và và thực hiện an sinh xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn.

Tuổi trẻ Di Linh trao Công trình “Sân chơi cho em tại Trường TH - THCS Gia Bắc”

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống Covid-19

Để người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, tuổi trẻ Di Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch với đa dạng về hình thức. Tuổi trẻ Di Linh đã tổ chức phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng miễn phí để người dân phòng tránh virus corona. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động người dân hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc gần; không tập trung đông người; hoãn tổ chức cưới hỏi và các hoạt động lễ, hội đông người; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; không đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác gây hoang mang dư luận. Huyện đoàn Di Linh cũng đã phát tờ rơi, cử đoàn viên đến tận nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế để phòng chống dịch Covid - 19. Lắp đặt các pano, áp phích với nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên các tuyến đường trung tâm tại địa phương; tổ chức đo thân nhiệt, phát thuốc sát khuẩn ở một số cơ quan, trường học trên địa bàn để góp phần phòng chống dịch.

Chị Lê Thị Đào Loan - Phó Bí thư Huyện đoàn Di Linh cho biết, nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch covid-19, nhiều cơ sở Đoàn huyện Di Linh đã có những giải pháp, cách làm hay tuyên truyền cho Nhân dân cách phòng dịch và bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hiện nay Huyện đoàn Di Linh cũng đang kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, quyên góp, ủng hỗ để phòng chống dịch Covid - 19.

Huyện đoàn Di Linh trao Nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện “Giao lộ văn minh, an toàn”

Mô hình “Giao lộ văn minh, an toàn” là công trình thanh niên ý nghĩa của tuổi trẻ Di Linh trong Tháng Thanh niên 2020. Với công trình này, Huyện đoàn Di Linh đã huy động đoàn viên thanh niên thực hiện lắp đặt 18 Pano tại các trụ đèn tín hiệu giao thông, các giao lộ và trên vỉa hè hai bên các tuyến đường chính qua địa bàn. Nội dung của các pano chủ yếu tuyên truyền về an toàn giao thông như: ”Đã uống rượu bia không lái xe”; ”An toàn giao thông là không tai nạn”; “Hãy dừng lại khi đèn đỏ để thể hiện mình là người có văn hóa”; “Nhanh một giây chậm cả đời”; “Hãy đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cuộc sống của bạn”; “Hãy là người văn minh khi tham gia giao thông”... Ngoài lắp đặt các pano tuyên truyền, Huyện đoàn Di Linh cũng phân công lực lượng túc trực ở các giao lộ để tham gia phân luồng giao thông, tuyên truyền hướng dẫn người dân đi đúng làn, dừng đúng vạch, chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.

Anh Vũ Thành Công - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh cho biết, địa bàn huyện Di Linh trải dài theo Quốc lộ 20 với nhiều điểm giao cắt phức tạp và lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Thời gian qua, do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và vẫn điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia dẫn đến tai nạn. Chính vì vậy, tuổi trẻ Di Linh thực hiện Công trình thanh niên “Giao lộ văn minh, an toàn” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ nói chung, Nghị định 100/2019/NĐ- CP ngày 30/12/2019 và chủ đề năm an toàn giao thông “Đã uống rượu bia, không lái xe” cho quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua đây, cũng nhằm nâng cao ý thức, văn hóa tham gia giao thông để giảm thiểu tai nạn xảy ra.

Tuổi trẻ Di Linh thực hiện lắp đặt các pano tuyên truyền về phòng chống Covid - 19 và an toàn giao thông

Hoạt động an sinh xã hội

Trong Tháng Thanh niên 2020, tuổi trẻ Di Linh cũng đã đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng.

Để các em học sinh vùng sâu, vùng xa trên địa bàn có điều kiện vui chơi, học tập, Huyện đoàn Di Linh đã vận động quyên góp, triển khai xây dựng các công trình “Sân chơi cho em” tại Trường Tiểu học Sơn Điền; Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Gia Bắc và Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 với tổng kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Di Linh cũng đã vận động đoàn viên thanh niên địa phương xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Huyện đoàn Di Linh cũng đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 300 suất quà (gồm balo, nón, khẩu trang, tập vở), 50 suất học bổng (trị giá 500.000/ suất), 1 hệ thống rửa tay 10 vòi kèm 100 cục xà bông diệt khuẩn cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2. Đây là những phần quà hết sức có ý nghĩa đối với các em thiếu nhi thuộc khu vực khó khăn nhằm hỗ trợ cho các em đến trường và nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân, phát triển thể lực. Vừa qua, Huyện đoàn Di Linh cũng đã vận động hỗ trợ xây dựng và trao Nhà tình nghĩa cho một gia đình đoàn viên ở xã Gia Bắc với số tiền 60 triệu đồng. Ngoài ra, trong tháng 3 vừa qua, tuổi trẻ Di Linh cũng đã đi thăm và tặng quà cho hơn 100 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn.

“Tháng Thanh niên 2020 đã khép lại và tuy không ra quân rầm rộ, nhiều kế hoạch hoạt động bị hoãn nhưng tuổi trẻ Di Linh đã thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm. Hiện nay, Huyện đoàn Di Linh xác định, công việc trước mắt của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng chống dịch Covid - 19”, Bí thư Huyện đoàn Di Linh Vũ Thành Công cho biết thêm.

DUY NGUYỄN