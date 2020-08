Bột bí OCOP của cô gái 9X

Thấy được giá trị của trái bí Nhật và những trăn trở của người nông dân tại địa phương, Nguyễn Thị Hoài Anh - cô gái 22 tuổi, sinh ra và lớn lên tại xã Tu Tra (Đơn Dương), đã nghiên cứu và sử dụng công nghệ sấy lạnh để tạo ra sản phẩm bột bí Nhật. Em đặt tên sản phẩm là An, với hàm ý mang tới sự an tâm và an toàn cho người dùng.