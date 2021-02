Hơn 900 cán bộ, đoàn viên Di Linh ra quân Tháng Thanh niên

(LĐ online) - Sáng 28/2, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Di Linh ra quân đồng loạt các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 với sự tham gia của 950 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện.

Tuổi trẻ Di Linh đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên năm 2021

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, Tháng thanh niên 2021 diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước đang cùng hành động để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, ngay trong sáng nay, đồng loạt nhiều hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu niên đã diễn ra nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Tuyên truyền bằng các biện pháp như phát tờ rơi, truyền thông qua trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp qua loa di động; tổ chức các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh; tiến hành nhập dữ liệu khai báo y tế của người dân từ các địa phương khác di chuyển qua địa bàn Di Linh; hướng dẫn các địa điểm công cộng như cơ sở kinh doanh, dịch vụ, trường học... trên địa bàn thực hiện đăng ký điểm kiểm soát dịch bệnh, nhận mã QR, in và dán tại nơi dễ nhìn; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng di động, thực hiện check in, check out y tế khi đến và đi các địa điểm công cộng bằng việc quét mã QR.

Các hoạt động được triển khai trong Tháng Thanh niên như tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, công trình thắp sáng đường quê, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,…

T.HIỀN - V.QUỲNH