Chiến dịch tình nguyện hè giữa dịch bệnh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (TNH) năm nay diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh được thay đổi hình thức một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và vẫn phát huy được hiệu quả.

ĐVTN huyện Đức Trọng ủng hộ nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh

Một chương trình, bốn chiến dịch

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, Chiến dịch Thanh niên TNH năm nay tiếp tục được triển khai với 5 nội dung, bao gồm Chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh dành cho sinh viên; Hoa phượng đỏ dành cho học sinh THPT; Hành quân xanh dành cho đoàn viên Khối Lực lượng vũ trang và Kỳ nghỉ hồng dành cho đoàn viên Khối Công nhân viên chức. Chiến dịch diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021, phường điểm xây dựng đô thị văn minh.

Dự kiến, sẽ có khoảng 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia Chiến dịch Thanh niên TNH năm nay. Các hoạt động tình nguyện được yêu cầu chuẩn bị chu đáo về cả nội dung và phương thức tổ chức, chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đội hình, đối tượng thanh niên. Trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản, cụ thể như: tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, các tuyến đường, cầu vào khu sản xuất; xây dựng công trình “Tuyến đường hoa: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; trồng mới 20.000 cây xanh; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con vùng dân tộc thiểu số; vận động ĐVTN tham gia hiến máu; giải quyết thủ tục hành chính cho bà con nhân dân…

Ngày 30/5, Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên TNH năm 2021 đã được diễn ra tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, với sự tham gia của đội hình gồm 30 ĐVTN tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Tại chương trình, Đội hình Thanh niên tình nguyện huyện Lạc Dương đã ra quân xây dựng công trình “Con đường em đến trường”, với 100 cây mai anh đào được trồng trước cổng trường tiểu học và trường mầm non xã Đưng K’Nớ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi Trường Tiểu học xã Đưng K’Nớ; trao tặng hơn 500 cây xanh cho UBND xã Đưng K’Nớ để xây dựng công trình “Vườn cây cộng đồng” nhằm phục vụ bà con nhân dân toàn xã.

An toàn phòng, chống dịch được ưu tiên hàng đầu

Theo anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Chiến dịch Thanh niên TNH năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh những phần việc như hàng năm, chiến dịch tập trung vào 2 nội dung cơ bản: Góp phần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo đó, 156 Đội hình Thanh niên tình nguyện tại các địa phương tiếp tục được duy trì, đồng thời huy động thêm ĐVTN trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát. Lực lượng ĐVTN có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, thống kê số người và phương tiện qua chốt, hướng dẫn người dân khai báo y tế và phun xịt khử khuẩn phương tiện. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ cho các lực lượng chức năng để truy vết các yếu tố dịch tễ tại các địa phương khi cần.

Bên cạnh đó, Chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch” cũng được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khởi động từ tháng 6, với hình thức tổ chức tiêu thụ nông sản bằng các điểm bán trực tiếp và bán hàng trực tuyến. 20 tấn xoài của nông dân huyện Lâm Hà, cũng như trên 10 tấn vải thiều của nông dân Bắc Giang đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ bằng cách trên. Cùng thích ứng với tình hình dịch bệnh, một trong những phần việc quan trọng của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay được xác định là phát huy vai trò của doanh nhân trẻ trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; rà soát, đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đến đối tượng ĐVTN khởi nghiệp. Từ đó, tham mưu, đề xuất với chính quyền các cấp các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tái khởi nghiệp.

Tương tự, Chiến dịch “Đưa tri thức trẻ vào mùa hè xanh” của Đoàn Trường Đại học Đà Lạt năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tại huyện Đam Rông cũng sẽ có những thay đổi phù hợp. Anh Phan Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt cho biết, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đội hình sinh viên tình nguyện sẽ được chia thành từng nhóm nhỏ để về địa phương lấy mẫu đất, nước, mang lên Đà Lạt phân tích và tìm kiếm giải pháp phù hợp để chuyển giao cho người dân, hạn chế ở lại dài ngày và tiếp xúc nhiều với bà con nhân dân tại các địa phương như các năm trước. Đồng thời, kết hợp nhiều đơn vị với nhau, dựa vào thế mạnh của mỗi đơn vị để thực hiện các phần việc có hiệu quả cao nhất.

“Dịch bệnh đặt Chiến dịch Thanh niên TNH năm nay trước nhiều thách thức, tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cơ sở đoàn thay đổi các cách làm cũ, tìm kiếm cách làm sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, vẫn đảm bảo thực hiện tốt thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng) theo lời kêu gọi của Trung ương Đoàn trong các hoạt động tình nguyện” - Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh khẳng định.

VIỆT QUỲNH