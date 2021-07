Trao giải Cuộc thi Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông đợt 1

(LĐ online) - Sáng 8/7, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi online Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông, đợt thi tháng 6/ 2021. Cuộc thi do Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Lâm Đồng tổ chức.

Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi cho thí sinh Trần Thu Hoài

Qua đợt thi tháng 6, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 6.428 lượt tham gia của các thí sinh đến từ các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Nhân dân trong toàn tỉnh. Một số đơn vị triển khai hiệu quả như: Thành Đoàn Đà Lạt, Huyện Đoàn Bảo Lâm…

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Phan Đức Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao sự tham gia dự thi của các thí sinh. Đồng thời khẳng định: Cuộc thi được tổ chức với hình thức online phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho Nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng ý thức “Sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Các thí sinh đạt thành tích cao trong đợt thi tháng 6/2021

Kết thúc đợt thi tháng 6, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh, với tổng kinh phí giải thưởng gần 14 triệu đồng. Trong đó, giải nhất gồm có giấy chứng nhận, tiền mặt 4 triệu đồng và các quà tặng hiện vật đã được trao cho thí sinh Trần Thu Hoài - Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về thí sinh Lê Việt Phong đến từ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng và thí sinh Ka Thiên, đến từ đơn vị huyện Di Linh.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức cuộc thi chỉ tiến hành trao giải trực tiếp cho các thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thí sinh ở các địa phương khác, Ban Tổ chức sẽ chuyển chứng nhận và quà tặng về địa phương để các Huyện, Thành Đoàn tổ chức trao giải.

VIỆT QUỲNH