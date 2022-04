CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÔNG AN TỈNH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027

“Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng xung kích, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân” là khẩu hiệu hành động được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh đề ra cho nhiệm kỳ 2017-2022. Trên tinh thần đó, tuổi trẻ Công an tỉnh đã không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị (ANCT) và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp thu gom nông sản cho các Chuyến xe yêu thương gởi về đồng bào vùng dịch

• XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG

Với đặc điểm chung là lực lượng trẻ, khỏe, nhạy bén với công cuộc đổi mới, đại bộ phận đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã ra sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chủ động trong học tập nâng cao trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động. Đây được xem là lực lượng nòng cốt trong trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT và TTATXH, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ở địa phương.

Thượng uý Lê Ngô Hồng Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Các cấp bộ Đoàn trong lực lượng Công an Lâm Đồng luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và liên tục. Do đó, Đoàn đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an để xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai nhiều nội dung, biện pháp. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và củng cố niềm tin của thế hệ trẻ.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn về cuộc vận động “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới theo “5 tiêu chí rèn luyện” và “10 tiêu chí hành động”, hướng tới xây dựng hình mẫu người cán bộ, đoàn viên Công an Lâm Đồng thời kỳ mới “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; có bản lĩnh chính trị, tinh thần xung kích, sáng tạo, văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm và ý thức vì Nhân dân phục vụ.

Công tác tuyên truyền các hoạt động của Đoàn được đẩy mạnh trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin nội bộ. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về các chiến công, hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, gương người tốt, việc tốt của tuổi trẻ Công an Lâm Đồng để tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng công trình thanh niên “Sân chơi cho em” cho học sinh Trường Mầm non Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng thường xuyên tổ chức cho ĐVTN sinh hoạt chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự thế giới, trong nước. Đặc biệt, chú trọng các vấn đề liên quan đến Biển Đông, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới. Qua đó đã kịp thời định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng, thái độ, củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào cho ĐVTN.

• PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TUỔI TRẺ TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Triển khai các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN CAND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động vì an sinh xã hội đặc biệt được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đẩy mạnh với các hoạt động ý nghĩa, tập trung, quy mô mang tính chất đại diện lực lượng.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức trên 30 chương trình, chiến dịch tình nguyện, đợt công tác xã hội hướng về cơ sở, giúp đỡ đồng bào DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Đồng thời, nhận đỡ đầu 122 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia tích cực các đợt vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, đóng góp để xây nhà nhân ái, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; ủng hộ Quỹ Trường Sa, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Để có nguồn kinh phí ổn định tổ chức các hoạt động tình nghĩa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tiếp tục duy trì Quỹ “Xã hội tình nghĩa 500 đồng” trong tuổi trẻ các phòng, ban trực thuộc Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên với hàng trăm lượt thăm, tặng quà, tri ân cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng với tổng giá trị quà tặng hàng trăm triệu đồng. Hơn 2.000 lượt ĐVTN đã tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, thu được 1.986 đơn vị máu.

Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của ĐVTN về kiến thức bảo vệ môi trường; tổ chức 79 đợt huy động ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; trồng mới 3.000 cây xanh.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2020 đến nay, 100% ĐVTN Công an tỉnh đã luôn sẵn sàng tham gia tình nguyện, tăng cường trực tiếp hỗ trợ tại khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên toàn tỉnh. Qua đó đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh trong việc vừa thực hiện công tác đảm bảo ANCT và TTATXH, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh không kể ngày đêm tham gia cấp Căn cước công dân cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Không những vậy, tuổi trẻ Công an tỉnh còn lùi về phía sau, sẵn sàng xắn tay áo vào vườn, xuống ruộng, hỗ trợ người dân thu hái trái cây hay thu hoạch rau, củ, thu gom nông sản gửi về đồng bào vùng dịch. Đồng thời, tổ chức thăm, tặng hơn 5.000 khẩu trang, 3.000 kính chắn giọt bắn và hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong chiến dịch ra quân thực hiện 2 Dự án trọng điểm của Bộ Công an là “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất”, “Cấp quản lý căn cước công dân”, đã có hơn 600 lượt ĐVTN trực tiếp tham gia công tác thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu dân cư, trực tiếp hướng dẫn cấp CCCD cho người dân, góp phần đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu cấp CCCD do Bộ Công an giao phó.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký, đảm nhận 24 công trình thanh niên cấp huyện (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra 140%); Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương đăng ký và đảm nhận thực hiện 60 công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực công tác chuyên môn. Nhiều công trình, phần việc đã phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bước đầu được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị đánh giá cao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, 100% ĐVTN Công an tỉnh đã tham gia ứng trực, chủ động, xung kích thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Thượng uý Lê Ngô Hồng Vũ, với những đổi mới, sáng tạo trong hình thức và phong phú về nội dung, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Lâm Đồng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt các mục tiêu đã đề ra. Từ đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN trên các lĩnh vực thuộc công tác Công an; tạo dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân và cộng đồng, xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, đã có nhiều lượt ĐVTN thuộc tuổi trẻ Công an tỉnh được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp tặng bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc, được tặng 4 cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

VIỆT QUỲNH