Tuổi trẻ Bảo Lộc thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn thành phố lần thứ VI

(LĐ online) - Chiều 10/5, anh Đỗ Mạnh Tường - Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc, cho biết: Đến hiện tại, tuổi trẻ địa phương đã hoàn tất việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên để lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tuổi trẻ Bảo Lộc trao tặng công trình “Vườn rau cho em” cho trường Mẫu giáo Hoa Hồng

Theo đó, tuổi trẻ TP Bảo Lộc đã trao tặng 16 máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động phòng chống dịch Covid - 19 cho các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn; trao tặng 11 máy lọc nước và lắp đặt hệ thống dẫn nước sinh hoạt cho 3 trường tiểu học, gồm: Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái và Tiểu học Lộc Nga cùng 2 trường THCS Chu Văn An và Trần Quốc Toản; đồng thời, trao tặng 2 công trình “Vườn rau cho em” tại trường THCS Chu Văn An và Mẫu giáo Hoa Hồng. Cùng với đó, Thành Đoàn Bảo Lộc đã phối hợp với Công ty Honda Bảo Khánh gắn biển tuyên truyền an toàn giao thông tại các trục đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố. Dịp này, tuổi trẻ Bảo Lộc cũng đã treo 220 băng rôn và hơn 460 phướn tuyên truyền về Đại hội tại các trục đường chính, trước cổng các cơ quan đơn vị. Tổng trị giá thực hiện các công trình, phần việc thanh niên là hơn 250 triệu đồng.

Đường phố Bảo Lộc được chỉnh trang xanh, sạch đẹp chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc lần thứ VI

Ngoài ra, tuổi trẻ địa phương còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức Hội thi tìm kiếm tài năng thanh thiếu nhi Bảo Lộc; cuộc thi sáng tác MV Bảo Lộc khúc tình ca; cuộc thi thiết kế Pano ảnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn thành phố; tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ; kết nạp Đoàn viên mới, đi tìm địa chỉ đỏ…

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/5 với chủ đề: “Tuổi trẻ Bảo Lộc khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

