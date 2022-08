Thanh niên Di Linh xung kích đảm bảo an ninh trật tự

Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, 5 năm qua, thanh niên Di Linh đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chị Lê Thị Đào Loan (thứ 3 từ phải qua) - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh nhận bằng khen của Bộ Công an trao cho Huyện Đoàn Di Linh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Di Linh có 40 cơ sở đoàn, trong đó 19 Đoàn khối xã, thị trấn; 14 chi đoàn khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; 7 Đoàn khối trường học. Toàn huyện có 17.024 thanh niên, là lực lượng đông đảo tham gia các hoạt động nói chung và đảm bảo an ninh trật tự nói riêng ở huyện Di Linh.

Chị Lê Thị Đào Loan - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh, cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an trong hoạt động tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện Phong trào Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc với nhiều hoạt động cụ thể đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn.

Cụ thể, Thanh niên Di Linh đã tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua các hình thức như: Tham gia phân luồng, tuần tra, chốt chặn các điểm đen về tai nạn giao thông; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; Mô hình hoạt động của Đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông; Mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại 53 liên đội và 7 Đoàn trường; Mô hình Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật đã tổ chức 5 phiên toà, tuyên truyền cho gần 4.000 thanh niên trường học và địa bàn dân cư; các cuộc thi, hội thi về an toàn giao thông (cụ thể năm 2020 tổ chức thi kiến thức ATGT bằng hình thức trực tuyến, thu hút 2.576 lượt dự thi và thi sân khấu hoá về ATGT)...

Các cơ sở đoàn đã cung cấp hơn 100 tin về các loại tội phạm cho cơ quan chức năng và cảm hóa, giáo dục 130 thanh, thiếu niên phạm pháp. Đến nay, 110 thanh niên tiến bộ. Bên cạnh đó Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” của huyện cũng được thành lập với 22 thành viên tham gia, duy trì hoạt động với các nội dung: Tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý nhằm thông tin thời sự và các thông tin định hướng của cấp trên đến các thành viên câu lạc bộ, triển khai chuyên đề đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch qua mạng xã hội, trực tiếp viết bài và chia sẻ các bài từ các nguồn tin chính thống nhằm định hướng dư luận xã hội trên fanpage của Huyện Đoàn với 10.372 tài khoản theo dõi.

Hiện nay, 12/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh đã có Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm với 158 thành viên. Các câu lạc bộ đã góp phần trang bị kiến thức cho các thành viên. Từ đó, mỗi thành viên là một tuyên truyền viên pháp luật để tuyên truyền đến Nhân dân và thanh, thiếu niên, mỗi thành viên tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Huyện Đoàn Di Linh cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức cho đoàn viên ký cam kết thực hiện Phong trào “3 không với ma tuý” (không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý). Hiện có trên 4.500 đoàn viên khối trường học đăng ký thực hiện.

Bí thư Huyện Đoàn Di Linh cho biết thêm, trong suốt 5 năm qua, nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự do thanh niên thực hiện đã được xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Đơn cử như Mô hình Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, đoàn thanh niên tại các khu dân cư đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ tư pháp, công an xã tổ chức họp thôn để tạo được sự đồng thuận tham gia mô hình của khu dân cư; Mô hình Cổng trường An toàn giao thông được triển khai theo hình thức các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông tại các trường trên địa bàn, chỉ đạo Liên đội phân công tổ, đội, nhóm ATGT tham gia hướng dẫn giao thông tại khu trước cổng trường. Đoàn các trường THPT đẩy mạnh tuyên truyền luật ATGT cho học sinh, đoàn viên, góp phần giữ gìn trật tự ATGT, giải quyết tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông xảy ra khi tan học, giảm thiểu vi phạm, tai nạn giao thông; Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm do đoàn thanh niên phối hợp với các đơn vị liên quan như: Tư pháp, công an, văn hóa, các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp để thành lập câu lạc bộ góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên, thanh niên...

Với nhiều nỗ lực suốt 5 năm qua, Huyện Đoàn Di Linh vừa vinh dự được Bộ Công an, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “Thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2018-2022”.

NGỌC NGÀ