Bộ Công an tập huấn công tác tổ chức đại hội Đảng trong lực lượng công an

Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) vừa tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trong lực lượng công an nhân dân (CAND). Hội nghị tập huấn được tổ chức tại thành phố Đà Lạt với sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị CAND. Gần 200 đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố từ Nghệ An trở vào phía Nam tham dự.

Các đại biểu được đại diện Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị giới thiệu, quán triệt và tập huấn công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội, cách thức tổ chức góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội các cấp; các vấn đề và cách thức giải quyết các vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát nhân sự phục vụ công tác nhân sự cấp ủy và nhân sự Ủy ban kiểm tra các cấp trong ngành.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và giải thích những thắc mắc của các đại biểu tham dự hội nghị về các vấn đề liên quan, nhằm hướng đến tổ chức đại hội Đảng các cấp trong lực lượng công an đảm bảo đúng qui trình, qui định, chọn đúng người tài, người có đức vào bộ máy của lực lượng công an phục vụ nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong giai đoạn tới.

N.THI