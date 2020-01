Công an tỉnh tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Chiều 8/1/2020, tại Hội trường Cơ quan Công an tỉnh, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hữu Tiến

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiến tiến, nhiều mô hình mới với nhiều kinh nghiệm phong phú. Tổng kết phong trào năm 2019, có 3 đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 49 đơn vị được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen, 928 tập thể và cá nhân được công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tặng giấy khen. Ngoài ra, qua việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đã có 39 đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và 62 đồng chí Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”.

Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2019, theo đó, công tác chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở nhiều đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở chưa toàn diện và sâu rộng, kết quả đạt được chưa đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra đôn đốc từ tỉnh đến các địa phương đối với cơ sở thiếu thường xuyên. Hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Nhận thức, thủ đoạn sử dụng các trang mạng xã hội để tấn công phá hoại nội bộ, chia rẽ Nhân dân với Đảng và Nhà nước của một bộ phận cán bộ, quần chúng nhân dân còn nhiều sơ hở, thiếu cảnh giác. Những nhân tố tiềm ẩn đe doạ gây mất ổn định ở các địa bàn trọng điểm chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.

Công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác chưa đồng bộ và thiếu chiều sâu; ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân chưa cao. Trong tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện tăng 11,02%. Tình hình hoạt động “Tín dụng đen”; chèo kéo, ép buộc khách mua hàng còn phức tạp, khó kiểm soát gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương. Chất lượng hoạt động của nhiều tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở con hạn chế…

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để tiến hành thảo luận, góp ý vào công tác xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Những thuận lợi, khó khăn trong việc vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, mặt trận, trường học và các địa phương đã nêu một số kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nghĩa Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đã nêu lên 8 điểm nổi bật và 5 điểm hạn chế. Theo đó, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh trong năm 2019 được đánh giá đã thực hiện rất tốt. Tỉnh đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị; kiềm chế, làm giảm tội phạm, các tai nạn, tệ nạn xã hội. Bảo vệ tốt an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, chính vì vậy các đơn vị cần phải nâng cao trách nhiệm, xác định công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Từ tỉnh đến cơ sở phải làm tốt công tác tuyên tuyền, đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tranh thủ vai trò của những người có uy tín trong công tác an ninh trật tự tại địa phương. Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu bia. Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến từ tỉnh đến cơ sở…

Tặng cờ thi đua cho 3 tập thể xuất sắc. Ảnh: Nghĩa Nguyễn

Tại Hội nghị, 3 đơn vị đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 29 tập thể và 4 cá nhân cũng đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Trưởng Bộ Công an cũng trao tặng 12 bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 101 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng băng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Nghĩa Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Nghĩa Nguyễn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Nghĩa Nguyễn Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 07. Ảnh: Nghĩa Nguyễn



