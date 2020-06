ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 11 LẦN THỨ VIII

Vừa qua, Đảng bộ Phường 11 (Đà Lạt) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo chủ chốt phường qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 139 đại biểu đảng viên tiêu biểu đại diện cho 216 đảng viên của 17 chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành Đảng bộ, Phường 11 đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/21 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII đề ra. Cụ thể, thu ngân sách đạt 17,8 tỷ đồng (đạt 118,7% so kế hoạch); diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 71%; thu nhập bình quân trên 1 ha cây trồng đạt 450 - 500 triệu đồng/ha/năm; độ che phủ rừng đạt 32%; xây dựng được 5 hội trường tổ dân phố; nâng cấp 27 công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Số hộ nghèo và cận nghèo hàng năm đều giảm, đến nay phường không còn hộ nghèo; xây dựng được 11 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 7,8%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 100%; phường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 80%; 4/4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia; 91% tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 94% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; phường giữ vững danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã kết nạp được 48 đảng viên mới, 82% chi bộ đảng đạt TSVM (14/17 chi bộ); quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng thẳng thắn nhìn nhận: Tuy kinh tế, xã hội có phát triển mạnh mẽ, nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng của phường, phát triển chưa đồng bộ, tăng trưởng kinh tế chưa thật sự vững chắc; du lịch, dịch vụ có chuyển biến nhưng chưa phong phú, quy mô nhỏ. Việc gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tham quan du lịch còn hạn chế; đầu ra của sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định; quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn nhiều hạn chế, chưa quyết liệt...

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Phường 11 đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy những lợi thế của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại gắn với tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong cách ứng xử người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trồng rừng và cây xanh đô thị, tăng độ che phủ, thường xuyên tuần tra hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lấn chiếm, kịp thời xử lý, kiên quyết giải tỏa, thu hồi các trường hợp vi phạm; khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. Là phường vùng ven, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, phường tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đô thị, trật tự xây dựng, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất rừng, xâm hại kết cấu hạ tầng đô thị và cảnh quan môi trường; phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa, con người, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố gồm 9 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết; đồng chí Lê Văn Sỹ được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUỲNH UYỂN