Đại hội Đảng bộ Phường 10, thành phố Đà Lạt

(LĐ online) - Trong 2 ngày 10 và 11/6, Đảng bộ Phường 10 (TP Đà Lạt) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Phường 10 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, dù trong điều kiện biến động về nhân sự nhưng Đảng bộ Phường 10 đã thực hiện thành công Nghị quyết (NQ) đề ra. Một số chỉ tiêu thực hiện tốt như: Thu ngân sách trong 5 năm đạt gần 41,3 tỷ đồng/ gần 39,4 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 105%). Các chỉ tiêu về y tế đạt và vượt so với kế hoạch, không để dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,75% (NQ 0,75%); đạt các tiêu chí về dân số - gia đình - trẻ em. Phường không còn hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 87% (NQ 80%); duy trì kết quả phổ cập THCS đúng độ tuổi (đạt chỉ tiêu); huy động 100% trẻ em ra lớp đúng độ tuổi (NQ 100%); Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường Tiểu học Đa Lợi, Trường Mầm Non 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; gia đình văn hoá đạt 93,7%, tổ dân phố văn hoá đạt 100% (NQ 90%); cơ quan UBND phường, công an, trường học, trạm y tế, đạt văn hoá, phường đạt phường văn hóa (NQ 100%). Phường đã xây dựng 3 nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư; các đường hẻm khu dân sinh cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 95%; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 100% cán bộ được chuẩn hóa. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Kết nạp 48 đảng viên mới (kế hoạch 30 trở lên), đạt 160% chỉ tiêu…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư, vận động Nhân dân chấp hành việc thực hiện quy hoạch di dời, giải tỏa theo quy định; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với lãnh đạo xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự khẩn trương, nghiêm túc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường trong công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội. Đồng chí ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 8 nội dung mà Đảng bộ phường cần lưu ý thực hiện. Đó là cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ phường đến tổ dân phố, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Phường cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực, chủ động, sáng tạo hơn nữa để triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, Đề án xây dựng thành phố thông minh; tuyên truyền vận động Nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng những thành tựu công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng hàng đặc sản phục vụ du lịch, khai thác hiệu quả thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kì diệu từ đất lành”… Các nhiệm vụ, mục tiêu lớn đều cần cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có phân công rõ trách nhiệm để kiểm tra, đôn đốc…

Chủ đề Đại hội khoá X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đảng bộ Phường 10 xác định là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, kết hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng Phường 10 trở thành phường văn minh đô thị, phát triển bền vững”. Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tập trung phát triển mạnh mẽ dịch vụ - du lịch chất lượng cao, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường của địa phương, twuyên truyền và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng công tác dân số và phát triển, thực hiện tốt chế độ đối với các gia đình chính sách, phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 12 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

HẢI YẾN