Đảng bộ xã Lộc Quảng, Bảo Lâm: Vững tin nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Quảng đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc Quảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Thôn 5 là một trong những địa phương đi đầu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại xã Lộc Quảng

Theo đồng chí Trần Đức Cường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Quảng, với đặc thù là một xã thuần nông, người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, nên nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh việc vận động người dân chú trọng chuyển đổi giống cây trồng và vật nuôi phù hợp, Đảng ủy xã Lộc Quảng cũng luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là Hội Nông dân phối hợp cùng ngành chức năng của huyện Bảo Lâm tổ chức gần 140 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 6.920 lượt người. Nhờ đó, năng suất chè và cà phê, 2 cây trồng chủ lực tại xã Lộc Quảng, tăng lên đáng kể. Năm 2014, năng suất cà phê bình quân ở Lộc Quảng đạt 3 tấn/ha và năm 2019, năng suất này đã tăng lên 3,8 tấn/ha. Tương tự, năng suất cây chè từ 7 tấn búp tươi/ha (năm 2014) lên gần 14 tấn búp tươi/ha (năm 2019). “Ngoài 2 cây chủ lực là cà phê và chè, những năm qua, người dân Thôn 5 (xã Lộc Quảng) còn trồng khảo nghiệm một số giống cây mới như măng cụt, hồ tiêu... Qua theo dõi, các giống cây này khá thích hợp với mảnh đất Lộc Quảng. Đây là một hướng đi mới của người dân Thôn 5 trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”, đồng chí Đỗ Thu, Bí thư Chi bộ Thôn 5 (xã Lộc Quảng), chia sẻ. Bí thư Đảng ủy xã Lộc Quảng Trần Đức Cường nói thêm: “Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Lộc Quảng cũng phát triển khá tốt. Hiện, Lộc Quảng có 2 công ty và 2 trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Toàn xã có 138.500 con gà, hơn 170 con bò, 9.165 con heo và 242 con dê”.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác phát triển văn hóa - xã hội ở xã Lộc Quảng cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Việc bình xét danh hiệu thôn văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định. Hiện tại, 7/7 thôn duy trì đạt danh hiệu thôn đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liền. Trong cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến nay, xã Lộc Quảng đã có 4/7 thôn được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, bao gồm Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 và Thôn 5. Chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện, nâng cao. 3/3 trường học thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Lộc Quảng đều được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường sống yên bình cho người dân. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Lộc Quảng thường xuyên chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bên cạnh bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Lộc Quảng cử 52 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và đã kết nạp 27 người đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cử 15 cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ; tổ chức 34 cuộc kiểm tra và 12 cuộc giám sát, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nâng cao rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu lớn của Đảng bộ xã Lộc Quảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định, đó là tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Lộc Quảng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. “Với nền móng vững chắc đã xác định cùng tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền cùng người dân trong xã sẽ là điểm tựa, động lực nhân lên sức mạnh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Lộc Quảng ngày càng phát triển bền vững”, đồng chí Trần Đức Cường tự tin cho biết.

TRỊNH CHU