Vùng xa học Bác

Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở, nền tảng để các địa phương ứng dụng linh hoạt theo từng điều kiện khác nhau. Song mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, kinh tế - xã hội phát triển và sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thực tế ở Cát Tiên - địa phương tận cùng của dải đất Nam Tây Nguyên, suốt 4 năm qua, Chỉ thị 05 đã được ứng dụng linh hoạt, góp phần tạo nên những chuyển động tích cực trên mảnh đất này.

Vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những thành quả từ thực hiện Chỉ thị 05 của xã vùng sâu Đồng Nai Thượng

Để Chỉ thị 05 thực sự đi vào cuộc sống, ngay khi Chỉ thị được ban hành, dưới sự hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ở các tổ chức đảng, đến từng đảng viên và các địa phương. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ chung của toàn khóa. Ngoài việc học tập được tổ chức thường xuyên, huyện Cát Tiên còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Đơn cử như duy trì việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần ở các đơn vị, địa phương. Riêng tại các địa phương, nội dung sinh hoạt dưới cờ thường gắn việc học và làm theo Bác với các vấn đề thiết thực như nhắc nhở cán bộ, đảng viên và Nhân dân tăng gia sản xuất, vận động con em đến trường, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Và sinh hoạt dưới cờ cũng là nơi để tuyên dương những điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa lớn.

Bên cạnh việc học tập, Chỉ thị 05 đã đi vào nề nếp và tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua những việc “làm theo”. Cụ thể, ở các cơ quan, đơn vị, Chỉ thị 05 được thực hiện thông qua việc thay đổi quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác. Đây được xem là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện với phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ được đẩy mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Song song với đó, cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ hàng tháng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, bức xúc, tồn tại, nhất là trong các vấn đề nóng như bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thi công công trình, các công trình kéo dài nhiều năm liền... Nhờ vậy đã cơ bản tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc để triển khai thuận lợi.

Ông Điểu K’Giắc - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng, cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã làm thay đổi tác phong, nề nếp cũng như hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ. Đồng thời tạo khí thế mới trong Nhân dân. Chính những yếu tố này là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thực tế, tại Đồng Nai Thượng, là xã khó khăn với 98% dân số là người dân tộc thiểu số, song khi công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện hiệu quả, Nhân dân đã chung sức xây dựng nông thôn mới. Phấn khởi nhất là bà con đã chuyển đổi giống cây trồng. Ngoài điều, cà phê như trước đây, Đồng Nai Thượng đã có nhiều ha sầu riêng, hồ tiêu, cao su… Thu nhập bình quân đã đạt 41 triệu đồng/người/năm. Có tiềm lực kinh tế, bà con đã đầu tư xây dựng nhà cửa và đóng góp để xây dựng cộng đồng. Có như thế Đồng Nai Thượng mới về đích NTM thành công vào cuối năm 2019 vừa qua”. Không chỉ có Đồng Nai Thượng, nhiều xã khác trong huyện cũng đã lấy Chỉ thị 05 làm nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ, khơi dậy quyết tâm phát triển kinh tế và sư đồng thuận trong xã hội. Ông Trịnh Văn Lào - Phó Ban công tác Mặt trận Thôn 3, xã Đức Phổ - đơn vị vừa được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ vừa qua khẳng định rằng “Không chỉ ở Thôn 3, xã Đức Phổ, mà ở bất cứ nơi đâu cũng vậy, mọi phong trào phát triển được hay không đều nhờ vào sự chung sức của người dân. Bởi vậy, khi các hoạt động đều lấy dân làm gốc theo đúng tinh thần của Bác thì sẽ được Nhân dân ủng hộ, chung tay và chắc chắn sẽ thành công”. Có lẽ, khi Chỉ thị 05 thực sự lan tỏa, bộ máy chính quyền hoạt động có hiệu quả, sự đồng thuận trong xã hội tăng cao, người dân an tâm sản xuất thì bức tranh kinh tế - xã hội cũng từ đó mà khởi sắc. Ở Cát Tiên hiện nay, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đã đạt 68 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 50,2 triệu đồng/người. Đến cuối năm 2019 tỉ lệ hộ nghèo còn 1,32%, trong đó tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 2,41% là biểu hiện sống động cho sự khởi sắc ấy.

Trong 4 năm qua, Chỉ thị 05 đã thực sự lan tỏa rộng khắp ở Cát Tiên. Điều này được minh chứng khi đã có hơn 110 mô hình hay, cách làm hiệu quả được hình thành. Đó là mô hình đoàn viên, thanh niên Công an huyện tham gia làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân lưu động cho bà con Nhân dân vùng sâu, vùng xa của Đảng bộ Công an huyện; mô hình Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn tật - Trẻ mồ côi; đào tạo nghề đan lát, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động của Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và dạy nghề An Bình…Và cũng trong thời gian ấy, đã có 69 tập thể, 60 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đáng mừng hơn khi ở địa bàn xa xôi tận cùng của tỉnh ấy, trong các phong trào thi đua yêu nước đã có các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, ở Cát Tiên, Chỉ thị 05 được chú trọng giáo dục và lan tỏa trong thế hệ trẻ, nhằm tạo ra đội ngũ kế cận, đủ kiến thức, giàu năng lực, ý chí và nhiệt huyết để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần của Chỉ thị. Thông qua các hoạt động cụ thể như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Tuổi trẻ Cát Tiên làm theo lời Bác”; thực hiện chuyên mục “Theo chân Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…; thế hệ trẻ ở Cát Tiên, trong các cơ quan, đơn vị hay ở các buôn làng đều có những cách cống hiến sức trẻ theo cách riêng. Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ VI năm 2020 được tổ chức cuối tháng 5 vừa qua, Lâm Đồng góp mặt 7 thanh niên trong tổng số 401 thanh niên tiêu biểu toàn quốc làm theo lời Bác. Trong đó có anh Nguyễn Quốc Hương (30 tuổi), Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên. Đó là điển hình cho thế hệ trẻ vùng sâu, vùng xa học và làm theo gương Bác.

Cát Tiên đang đổi khác từng ngày, đó là trái ngọt sau những chính sách phát triển của các cấp và quan trọng hơn cả là sự nỗ lực, chung sức của chính người dân. Và trong hành trình phát triển ấy, Chỉ thị 05 chính là nền tảng, là nơi gặp gỡ, thống nhất để chính quyền và người dân chung chí hướng, cùng mục tiêu xây dựng quê hương giàu mạnh.

