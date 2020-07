(LĐ online) - Sáng 15/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí K’Mak - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Tham dự có đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong buổi sáng, Kỳ họp đã làm việc với các nội dung gồm: Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua biên bản tổng hợp thảo luận tổ; nghe các cơ quan nhà nước báo cáo giải trình về một số vấn đề mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Theo đó, tại Kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trương Văn Hòa – nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do đã nghỉ hưu theo chế độ và đồng chí Phạm Thanh Quan – nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội do chuyển công tác. Các đại biểu cũng đã nhất trí bầu bổ sung đồng chí Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội và đồng chí Trần Hồng Quyết – Giám đốc Sở Nội vụ vào Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, nhiễm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu đạt 100% của các đại biểu dự kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp đã nghe tổ thư ký thông qua kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận tổ vào chiều 14/5. Qua thảo luận, tại 5 tổ có 28 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo, tờ trình và các đề án đã trình tại kỳ họp. Ý kiến các đại biểu đều thống nhất nội dung báo cáo đánh giá của UBND tỉnh tại kỳ họp về kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng còn lại của năm 2020.

Trên cơ sở nội dung thảo luận, các đại biểu góp ý một số nội dung liên quan đến báo cáo như: UBND tỉnh và các ngành cần có giải pháp kích cầu trong phát triển kinh tế, tiêu thụ nông sản; nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng; quy hoạch 3 loại rừng; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; giải ngân vốn, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp; đầu tư nước sạch, quy hoạch phân khu; tăng cường xử lý trật tự xây dựng; phát triển hạ tầng giao thông; đảm bảo môi trường, trật tự xã hội; vấn đề về y tế, giáo dục cùng nhiều nội dung liên quan khác...

Theo chương trình Kỳ họp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh đã có nội dung báo cáo, giải trình về một số vấn đề mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Theo đó, trong lĩnh vực xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng đã giải trình một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng mà đại biểu và cử tri quan tâm. Về công tác quy hoạch chung và quy hoạch phân khu hiện đã có bản đồ quy hoạch và được Thủ tướng phê duyệt và được các địa phương triển khai. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có đầy đủ các cấp độ quy hoạch và đã có 75% diện tích đã được quy hoạch phân khu phủ kín. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và xử lý xây dựng trái phép thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần có giải pháp khắc phục.

Giải trình về tình trạng thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là địa bàn hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chưa đảm bảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, khẳng định đây là vấn đề bức thiết, khá “nóng”. Theo đó, thời gian qua, ngành tài nguyên môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh cùng với các ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp xử lý. Hiện nay, trên địa bàn đô thị có 95% rác thải được thu gom, ở vùng nông thôn là 78%. Trên địa bàn toàn tỉnh cũng có 60% nước thải được thu gom. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang tiếp tục tham mưu để UBND tỉnh có chính sách thu hút đầu tư các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn. Trong đó, cần xem xét năng lực, công nghệ của các nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình những vấn đề liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và tình hình sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản. Thời gian qua, trên địa bàn giảm cả số vụ và diện tích vi phạm lâm luật. Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đã quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Đến nay, toàn tỉnh cũng đã thu được hơn 300 tỷ đồng phí chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trên địa bàn cũng có hơn 20 ngàn hộ dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng qua, trên địa bàn đã phát hiện 6 vụ nổi cộm về phá rừng lấy đất sản xuất. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thời gian qua do tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid–19, dịch tả lợn châu Phi, giá cà phê giảm... nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, thu nhập của người dân. Hiện nay, ngành nông nghiệp cũng đang phối hợp tham mưu, tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân phục hồi sản xuất chăn nuôi, tìm liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế cũng đã giải trình một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid–19 trên địa bàn. Thời gian qua, ngành y tế của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của địa phương, của ngành để xây dựng kế hoạch, triển khai tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Lâm Đồng không có ca mắc Covid-19. Hiện nay, ngành y tế vẫn tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đồng thời, tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu đang lây lan trên địa bàn Tây Nguyên (Lâm Đồng chưa có ca mắc).

Trong lĩnh vực giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trong học đường thời gian qua; việc huy động học sinh trở lại trường sau dịch; công tác chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi nghỉ học do dịch Covid–19, trên địa bàn toàn tỉnh có 98,8% sinh trở lại trường. Học sinh trên địa bàn Lâm Đồng cũng bắt đầu được nghỉ học từ 15/7 đến ngày 1/9 tựu trường và ngày 5/9 là khai giảng năm học mới.

Liên quan đến lĩnh vực an ninh – trật tự, an toàn xã hội, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có những giải trình về tình hình và kết quả đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nạn “tín dụng đen”; tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thời gian qua.

