Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX

(LĐ online) - Sáng 14/7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 14. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến và thông qua về các báo cáo, tờ trình, ban hành nghị quyết những vấn đề của tỉnh trong thời gian tới…

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá IX

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương của tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Toàn cảnh kỳ họp Kỳ họp thứ 14, khoá IX

Phát biểu khai mạc, đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhấn mạnh những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội Lâm Đồng 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp đồng bộ, nhận diện rõ khó khăn, lợi thế để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nhờ đó, các lĩnh vực phát triển của tỉnh được ổn định. Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới, những vấn đề được xem xét tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Lâm Đồng tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 14

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trong nước (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 0,51% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 326 triệu USD, bằng 40,8% so kế hoạch, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.485 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 10.390,7 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán địa phương, tăng 11,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.319,4 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán địa phương, tăng 13,8% so cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng 6 tháng qua đạt 1,87 triệu lượt, giảm 49,8% so cùng kỳ. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 83,35%, tăng 1,15% so với cùng kỳ.

Đồng chí K’ Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay Lâm Đồng có 95/111 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 12 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí; 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng qua, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn Lâm Đồng được đảm bảo...

Đồng chí Lê Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020