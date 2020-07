Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt.

Đại biểu dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm

Dự lễ viếng có đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh và thành phố Đà Lạt.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương trước lễ đài, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sỹ.

Sau khi đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm và thắp hương đến từng phần mộ liệt sỹ để tri ân, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của các thế hệ, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

VĂN BÁU