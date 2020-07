Yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

(LĐ online) - Ngày 28/7, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bản tỉnh.

Ngành y tế kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: Kiểm tra cơ sở vật chất của phòng khám sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kích hoạt đội phản ứng nhanh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các bước triển khai phù hợp, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Trước mắt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Sở Y tế kiện toàn lực lượng làm công tác phòng chống dịch, kích hoạt các hoạt động của các đội phản ứng nhanh, đường dây nóng; chủ động tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác nhau; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan sẵn sàng truy vết đối tượng có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 dể thực hiện sàng lọc, cách ly, xét nghiệm theo quy định; chú ý các trường hợp đến từ các địa phương đang có dịch bệnh trong cộng đồng (thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác) theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc men, sinh phẩm xét nghiêm... phục vu công tác phát hiện, cách ly và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Tổ chức thực hiện việc giám sát thân nhiệt đối với tất cả khách nội địa đến, đi tại Cảng hàng không Liên Khương; khai báo y tế đối với hành khách đến từ sân bay Phú Bài - Thừa Thiên Huế và sân bay Đà Nẵng trên cơ sở sử dụng nhân lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và Cảng hàng không Liên Khương. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, thực hiện ngay việc sàng lọc, giám sát, cách ly, xét nghiệm theo quy định.

Cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phân loại, phân luồng và cách ly, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện hoặc từ bệnh viện ra ngoài cộng đồng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra, yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú khách du lịch phải khai báo đầy đủ thông tin của khách du lịch; rà soát, cung cấp danh sách khách du lịch đến từ vùng dịch. Phối hợp tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và cách ly đối với người đến từ vùng dịch. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo chậm trễ hoặc khai báo không chính xác theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Y tế xây dựng giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng; đảm bảo ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào đia phương, dễ dàng truy vết khi có thông tin nghi ngờ.

Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, nhất là tại các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú du lịch. Phối hợp với ngành y tế, văn hóa thể thao và du lịch kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao mắc Covid-19 để thực hiện sàng lọc, cách ly, xét nghiệm theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế rà soát điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly tập trung do ngành quản lý, đảm bảo điều kiện tối thiểu sẵn sàng phục vụ cách ly tập trung khi có yêu cầu. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trước ngày 29/7 thành lập 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 ra, vào tỉnh Lâm Đồng (chốt 1: Khánh Hòa - Lâm Đồng: Quốc lộ 27C tại địa bàn huyện Lạc Dương; chốt 2: Ninh Thuận - Lâm Đồng: Quốc lộ 27 tại địa bàn huyện Đơn Dương).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng

Chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đảm bảo an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Phối hợp với ngành y tế thực hiện việc tiêu độc, khử trùng các phòng thi trước khi tổ chức thi. Đối với các cơ sở giáo dục, các trường mầm non đang tổ chức học, ôn thi hoặc lưu giữ trẻ, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh và các cháu mầm non.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thực hiện thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp về tình hình diễn biến dịch bệnh; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các triệu chứng nghi bệnh, những trường hợp cần đến cơ sở y tế khám sàng lọc... Thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân chủ động báo tin những trường hợp nghi ngờ, những ý kiến phản ảnh của người dân về tình hình dịch bệnh cho ngành Y tế. Kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định những trường hợp đưa tin sai sự thật, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chủ động liên hệ với các nhà cung cấp, tổng đại lý, đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, tiếp tục kiểm tra các cơ sở bán lẻ, không để xảy ra tình trạng ghim hàng, tăng giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Tài chính tham mưu đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly tập trung do ngành quản lý, đảm bảo điều kiện tối thiếu sẵn sàng phục vụ cách ly tập trung khi có yêu cầu.

UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước mắt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Tập trung quản lý tốt các cơ sở lưu trú du lịch, việc khai báo y tế của du khách, nhất là du khách đến từ vùng có nguy cơ cao theo khuyến cáo của ngành y tế. Kịp thời phát hiện các đối tượng nghi ngờ, thông báo cơ quan y tế thực hiện các biện pháp sàng lọc, cách ly, xét nghiệm chẩn đoán theo quy định.

AN NHIÊN