ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(LĐ online) - Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được khai mạc. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đồng chí bí thư các huyện, thành trong tỉnh và 297 đại biểu đại diện cho 4.172 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, phiên trù bị đã được tiến hành vào chiều 12/8 để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; đồng thời, thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ và thảo luận về Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyên lần thứ XV.

Quang cảnh Đại hội

Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19, các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã được đội ngũ nhân viên y tế huyện tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Sau diễn văn khai mạc, Đại hội đã được nghe đồng chí K’Broi - Phó Bí thư Huyện ủy thông qua Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XIV trình Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, Đảng bộ huyện Di Linh đã triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nghị quyết và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong mọi lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng đều theo từng năm; sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá cả về lượng và hiệu quả; giảm dần độc canh cây cà phê... Cụ thể: Ngành nông nghiệp tăng 5,4%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10%; thương mại dịch vụ tăng 10,6%; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt đạt 132 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9,28% và tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 51,4%...

Công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (giai đoạn 2016 - 2020) đạt 6.804 tỷ đồng; đã hình thành nhiều khu dân cư kiểu mẫu, nhiều mô hình, điển hình về nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 15/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 83,3%); trong đó, có 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 22 thôn đạt thôn kiểu mẫu về nông thôn mới.

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%; trong đó, hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm còn 4%. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Hàng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện đã kết nạp được 900 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Di Linh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã chỉ rõ những điểm hạn chế để Đại hội khóa XV nghiên cứu, trên cơ sở đó có những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương; kết cấu hạ tầng tuy có phát triển nhưng thiếu đồng bộ; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch vẫn còn những hạn chế nhất định; thu hút đầu tư còn thấp; các chương trình, dự án trọng điểm của huyện triển khai còn hạn chế; đời sống một bộ phận Nhân dân trong vùng đồng bào DTTS còn có những khó khăn nhất định; năng lực lãnh đạo điều hành một số cấp ủy, chính quyền, nhất là các đồng chí đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố hết sức phức tạp…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XV

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Đức Quận đề nghị Đảng bộ huyện Di Linh cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ: Cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong nội bộ; xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

Cần tập trung tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả trong công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, là địa phương có nhiều lơi thế phát triển nông nghiệp và có hai tuyến quốc lộ đi qua, nên rất thuận lợi giao thương hàng hóa, phát triển du lịch, dịch vụ thương mại. Do đó, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng, phát triển kinh tế xã hội; xây dựng thị trấn Di Linh trở thành trung tâm tiểu vùng của tỉnh; kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư để hình thành các điểm du lịch trên địa bàn; cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng các khu sản xuất ứng dụng công nghệ cao; xây dựng một số liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương.

Huyện Di Linh cần nghiên cứu đề án quản lý phát triển, bảo vệ rừng, xây dựng nhiều mô hình làm giàu từ kinh tế rừng, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân. Ngoài ra, cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, đảm bảo quốc phòng, an ninh và làm tốt công tác chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2025 là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại Đại hội này, đồng chí Trần Đức Quận đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc sự lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu diện cho Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 trong thời gian tới.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã lựa chọn những đại biểu sáng suốt bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 42 đồng chí. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ngày mai (14/8), Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc ngày thứ hai.

NDONG BRỪM - TRỊNH CHU