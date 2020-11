Đạ Huoai kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LĐ online) - Ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Đạ Huoai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của MTTQ Việt Nam, MTTQ huyện Đạ Huoai đã có nhiều hoạt động tích cực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Trải qua 8 kỳ đại hội, MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa các tần lớp Nhân dân với Đảng bộ, chính quyền địa phương. Từ đó, tạo niềm tin tuyệt đối để Nhân dân địa phương cùng thi đua học tập, lao động sản xuất trên tinh thần chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công, hơn 120 tỷ đồng và hiến trên gần trên 20.000 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, đô thị. Qua đó, góp phần quan trọng giúp bộ mặt địa phương từ nông thôn đến đô thị ngày càng khởi sắc vươn lên giàu đẹp. Đến nay, huyện Đạ Huoai đã xây dựng được 6 khu dân cư hiểu mẫu và 15 khu dân cư tiêu biểu.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã kết nối, góp phần đồng hành với các phong trào và các mô hình tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ngày chủ nhật xanh, Thứ bảy tình nguyện và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất… Đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã và đang trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong các bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương.

Các tập thể nhận khen thưởng

Những năm qua, công tác an sinh, xã hội luôn được MTTQ huyện Đạ Huoai chú trọng thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, năm 2020, MTTQ huyện và các đoàn thể đã xây dựng được 5 căn nhà tình thương và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; trao tặng hơn 15 tấn gạo, hàng ngàn phần quà và hàng trăm suất học bổng cho người nghèo, gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; công tác vận động các nguồn quỹ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hàng năm, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trên tất cả các lĩnh vực góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Từ đầu năm 2020 đến nay, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 3.250 lượt cán bộ và quần chúng nhân dân; tiếp tục đẩy đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình an ninh trật tự, như: “Thôn an toàn giao thông”, “Thôn lành mạnh không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tự quản” và “Camra an ninh”.

Dịp này, huyện Đạ Huoai có 21 cá nhân vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 2 khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận đạt khu dân cư kiểu mẫu và 6 khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện công nhận đạt khu dân cư tiêu biểu năm 2020; UBND huyện Đạ Huoai cũng đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 5 khu dân cư tiêu biểu nhận khen thưởng

KHÁNH PHÚC