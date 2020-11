Phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng luôn xác định công tác tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của Hội.

Hội CCB tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Hội CCB tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên CCB không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của CCB trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng có 14 tổ chức hội trực thuộc, 197 tổ chức cơ sở hội, chi (phân) hội với hơn 28.326 hội viên. Trong những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Lâm Đồng đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Hội CCB Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Cùng với đó, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Hàng năm các cấp Hội CCB trong tỉnh đã xây dựng chương trình, nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện các chương trình, nghị quyết của cấp ủy đảng.

Cùng với đó, các cấp Hội CCB đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần gương mẫu, bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn nghiêm chỉnh trong thực hiện nhiệm vụ của Hội. Từ đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Theo thống kê của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, hiện nay toàn tỉnh có 1.465 đảng viên là hội viên CCB được bầu vào cấp ủy đảng các cấp, có 837 hội viên được bầu vào HĐND các cấp. Các cán bộ, hội viên CCB đang đảm nhiệm các chức danh Đảng, chính quyền đều tích cực hoạt động và phát huy tốt trách nhiệm của mình. Nhiều hội viên CCB làm bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, gương mẫu, tận tụy trong công việc, được Nhân dân tin yêu. Đây là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Các cán bộ hội viên CCB luôn giữ vững phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường, luôn gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương cơ sở… Tiểu biểu như, trong những năm qua, cán bộ, hội viên CCB đã hiến hơn 99.203 m2 đất, góp 15.704 triệu đồng và 24.555 ngày công lao động, cùng Nhân dân xây dựng, sửa chữa 65 cầu cống, 406 km đường giao thông nông thôn, 321 km kênh mương, 79 trường học, trạm xá, nhà văn hóa. Đặc biệt, trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cán bộ, hội viên, Hội CCB các xã, phường, thị trấn đã tích cực xây dựng được một số mô hình tiêu biểu như “Tiếng kẻng an ninh”, “Cánh cổng an ninh”, “Cửa an ninh”, “Tổ tự quản CCB”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Tuyến đường CCB tự quản”... Hàng năm có 98% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu.

Thời gian qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh cũng thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho hội viên. Hội CCB các cấp đã thành lập 12 câu lạc bộ doanh nhân CCB, câu lạc bộ CCB làm kinh tế với 293 thành viên, 50 doanh nghiệp, 22 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác giúp nhau làm kinh tế, thu hút 1.799 lao động. Các câu lạc bộ đã mở ra hướng đi mới trong liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; hình thành tư duy làm kinh tế mới cho CCB qua các hoạt động tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.

Những năm qua, Hội CCB tỉnh, các cấp hội trực thuộc và hội cơ sở đã phối, kết hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên trong công tác giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như, ngày hội tòng quân; hành quân về nguồn; thắp nến tri ân; hoa hồng đồng đội; đi tìm địa chỉ đỏ; kể chuyện truyền thống… Hội CCB các cấp đã tích cực phối hợp, tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; thăm hỏi tặng quà cho 4.077 thanh niên lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, thời gian qua, Hội CCB thường xuyên tham gia giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, các cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp trong tỉnh đã luôn gương mẫu, phát huy tốt vai trò của CCB trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Thời gian tới, Hội CCB các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

DUY NGUYỄN