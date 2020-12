Công an Bảo Lộc chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

(LĐ online) - Ngày 31/12, Công an TP Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng và chính quyền TP Bảo Lộc cùng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm, trên địa bàn TP Bảo Lộc xảy ra 131 vụ phạm pháp hình sự, giảm 36 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, án rất nghiêm trọng xảy ra 16 vụ và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết, 23 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản hơn 2,3 tỷ đồng. Song với sự vào cuộc quyết liệt, bằng tinh thần trách nhiệm cao trong điều tra phá án của toàn lực lượng đã góp phần đưa tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt trên 95%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để đạt được những kết quả nổi bật này, cùng với công tác điều tra phá án, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, “tín dụng đen”, lừa đảo và tội phạm ma túy để Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa có hiệu quả.

Riêng tội phạm về ma túy, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP Bảo Lộc đã đấu tranh, triệt phá 45 vụ, bắt 86 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy trái phép. Cùng với đó, Công an TP Bảo Lộc còn tập trung rà soát các băng nhóm tội phạm có tổ chức và nhanh chóng triệt xóa đảm bảo an ninh trật tự và mang lại niềm tin cho Nhân dân.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an Lâm Đồng tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho các tập thể

Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết, 7 người bị thương. So với năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm sâu cả 3 mặt (giảm 3 vụ, 8 người chết và 2 người bị thương). Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 2.660 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt 3,160 tỷ đồng. Cùng với đó, qua công tác tuần tra công khai và hóa trang phòng, chống đua xe trái phép, cơ quan công an đã xử lý 183 trường hợp, với số tiền xử phạt hơn 460 triệu đồng và thu giữ 177 xe mô tô độ chế các loại.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an Bảo Lộc cũng đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch thông qua các hoạt động, phần việc cụ thể như kiểm tra tạm trú, tạm vắng; kiểm tra lưu trú, nhập cảnh, xuất cảnh; phối hợp phát khẩu trang, nước sát khuẩn và trao tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Với những thành tích đạt được, năm 2020, Công an TP Bảo Lộc vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen.

Các cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thu đua cơ sở”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà Công an TP Bảo Lộc đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đại tá Lê Vinh Quy chỉ đạo, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc cần tập trung cao độ thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm. Trong đó, cần chú trọng nắm chắc tình hình đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp, cướp giật; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa nhập lậu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vui xuân, đón tết.

Cùng với đó, toàn lực lượng phải tập trung hướng về cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc vừa phát sinh; chủ động đấu tranh với tội phạm băng nhóm, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen” bằng những chuyên án cụ thể. Đặc biệt, cần đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức sử dụng ma túy trong quán khách sạn, karaoke, nhà nghỉ; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

Các cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thu đua cơ sở”

Về phía địa phương, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu yêu cầu Công an thành phố cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với những trường hợp vi phạm cần có biện pháp xử lý nghiêm để làm gương. Qua đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, Công an TP Bảo Lộc có 13 tập thể vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và 27 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

KHÁNH PHÚC