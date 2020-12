Khối tự vệ LLVT tỉnh Lâm Đồng:

(LĐ online) - Chiều 29/12, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các thành viên trong Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ LLVT tỉnh tham dự hội nghị

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động, triển khai Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Khối tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 1/LLVT tỉnh bao gồm 20 Ban Chỉ huy Quân sự: Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 18 sở, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng; có chức năng thực hiện nhiệm vụ về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ quan đơn vị của mình và tham mưu, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

Năm 2020, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến tình hình hoạt động của các cơ quan nói chung và công tác quốc phòng an ninh nói riêng. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt và của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan nên công tác quốc phòng an ninh được chú trọng triển khai thực hiện và đạt kết quả, an ninh, trật tự và an toàn của các đơn vị trong Cụm thi đua được đảm bảo. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị; hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND giao cho các sở, ngành trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đại biểu đóng góp ý kiến về việc thực hiện công tác quốc phòng an ninh của Cụm

Các đơn vị tăng cường theo dõi nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, chủ động công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị. Đội tự vệ các cơ quan thực hiện trực chiến đầy đủ quân số cho công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ đại hội Đảng…

Cùng với đó, Cụm thi đua số 1/LLVT đã tổ chức hoạt động về nguồn chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, đại diện lãnh đạo của Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị trong Cụm thi đua đã đến thăm và tặng sách tham khảo cho học sinh, giáo viên, sách giáo khoa lớp 1 và vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Trong năm 2020, Cụm thi đua số 1/ Khối tự vệ LLVT tỉnh có 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng về công tác quốc phòng an ninh năm 2020.

TUẤN HƯƠNG