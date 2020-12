Đức Trọng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2020

(LĐ online) - Chiều 31/12, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ vệ an ninh Tổ quốc

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã đi vào chiều sâu và có sự chuyển biến tích cực, đã tác động rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân và cán bộ công nhân viên chức tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, đã phát huy được khí thế cách mạng và sức mạnh của quần chúng, tiếp tục làm thất bại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi. Công an huyện đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội. Qua đó, đã chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh các cá nhân có thành tích tiêu biểu, tích cực, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an giai đoạn 1 năm 2020

Công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả như mô hình “Thanh niên xung kích”, “Tổ tuần tra tự quản dân cử dân nuôi”, “CLB phòng chống tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”... Đặc biệt, trong năm 2020 đã khánh thành và đưa vào hoạt động 102 mắt camera giám sát an ninh giao thông do công an làm chủ đầu tư; vận động quần chúng Nhân dân lắp đặt 1.022 mắt camera an ninh tại địa bàn các xã, thị trấn; xây dựng 13 tuyến đường camera an ninh; gắn 186 bảng cảnh báo về an ninh trật tự, 300 bảng cảnh báo quần chúng Nhân dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao; xây dựng mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí”.... Lực lượng công an huyện, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, qua đó, các đoàn thể và quần chúng Nhân dân đã hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ vệ an ninh Tổ quốc

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an huyện đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Đức Trọng khen thưởng cho 50 lượt tập thể, 95 lượt cá nhân; 5 tập thể, 13 người tốt việc tốt và 5 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong thực hiện phnog trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 2015-2020.

N.MINH