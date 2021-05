Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri Bảo Lâm

(LĐ online) - Chiều 18/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri xã Lộc Thành, xã Lộc Nam và xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm).

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề các cử tri quan tâm

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 gồm: Ông Nguyễn Văn Hiển - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; bà K’Kiên - Trưởng Khoa Khám bệnh, Cấp cứu Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (ứng cử viên này vì lý do khách quan nên xin vắng tại buổi tiếp xúc); bà Kờ Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh và ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 bao gồm các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và TP Bảo Lộc do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Có 4 ứng cử viên được giới thiệu tại đơn vị bầu cử số 3 để cử tri lựa chọn bầu 2 người.

Cử tri kiến nghị với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 4 ứng cử viên. Tiếp đó, cử tri được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ứng cử viên K’Kiên quan tâm đặc biệt đến vấn đề chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là người nghèo, người sinh sống ở vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, ứng cử viên K’Kiên cũng quan tâm đến vấn đề phát triển toàn diện hệ thống y tế.

Ứng cử viên Kờ Thị Lan nhấn mạnh nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện chất lượng giống cây trồng vật nuôi, mở rộng các chuỗi liên kết để giải quyết vấn đề đầu ra nông sản cho nông dân.

Ứng cử viên Trần Đình Văn dành nhiều tâm huyết về vấn đề thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ các mặt kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, nhấn mạnh tiếp tục thực hiện xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, liêm chính, minh bạch, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, ứng cử viên Trần Đình Văn cũng quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Đối với địa bàn Bảo Lâm, ứng cử viên Trần Đình Văn quan tâm đến việc thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư vào hạ tầng cơ sở, giao thông, quy hoạch vùng và vấn đề hỗ trợ phát triển bền vững ngành nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Hiển lưu ý đến việc tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan nhiều tới đời sống thường nhật của người dân; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, ứng cử viên Nguyễn Văn Hiển tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng và Bảo Lâm tới người dân trên cả nước, cũng như tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri, tham gia giải quyết những vấn đề nóng của đất nước, giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng đề xuất những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần quan tâm xem xét vấn đề về đầu tư Quốc lộ 55, giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số, chế độ chính sách với người có công, bảo hiểm y tế, giáo dục, đất đai...

Ông Trần Đình Văn tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết trên cương vị, chức trách của mình sẽ tham gia giải quyết những kiến nghị hợp lý của cử tri. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, ông Trần Đình Văn hứa sẽ kiến nghị lên các cấp xem xét giải quyết trong thời gian tới.

TRỊNH CHU