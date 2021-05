Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác bầu cử

(LĐ online) - Chủ động, có phương án phòng chống dịch Covid – 19 đảm bảo an toàn, sức khỏe cho Nhân dân.

Chiều 18/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị dưới sự điều hành, chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng tham dự có các Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố cùng về dự hội nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị bầu cử về cơ sở vật chất, kỹ thuật, niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phương án phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử đã được hoàn tất, các quy trình đều được tiến hành đảm bảo dân chủ, đúng luật. Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu lấy 07 đại biểu và giới thiệu danh sách 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 66 đại biểu; giới thiệu 642 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.545 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; đã tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên, đến ngày 19/5 hoàn tất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh: Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày bầu cử, công việc phía trước rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương và các Ủy viên Ủy ban Bầu cử cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, bám sát chỉ đạo của Hội Đồng Bầu cử Quốc gia, các chỉ thị của Trung ương để lãnh chỉ đạo cuộc bầu cử diễn ra thành công. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị các phương án đột xuất có thể xảy ra nếu có ca bệnh nhiễm Covid-19.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, xây dựng phương án xử lý một số tình huống cụ thể phát sinh ở các Tổ bầu cử khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn (nếu có).

Theo đó, các tình huống được chuẩn bị sẵn sàng như: Ban tổ chức bầu cử bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế đối với cử tri vãng lai, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng chống dịch và sàng lọc nhanh sức khỏe công dân đến bỏ phiếu về các biểu hiện sốt, ho, khó thở... đưa ngay đến khu vực cách ly đã được bố trí.

Tổ bầu cử bố trí lực lượng giám sát, đề nghị tất cả người tham gia bầu cử thực hiện quy định 5K; hướng dẫn thu gom khẩu trang đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải. Nếu phát hiện cử tri có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở…, đưa ngay đến khu vực cách ly đã được bố trí.

Tổ chức bầu cử cho hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Thành viên Tổ bầu cử đeo khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn rồi vận chuyển thùng phiếu phụ, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác... đến nhà người đang cách ly.

Tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tất cả các thành viên Tổ bầu cử phải đứng ngoài hàng rào và mặc đồ bảo hộ y tế đúng quy định, hòm phiếu và bàn đựng phiếu để sát bên ngoài hàng rào. Hướng dẫn cho người cách ly đứng xếp hàng giãn cách trong khu vực cách ly. Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn người cách ly cách thức bỏ phiếu và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong bầu cử.

Công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo, hướng dẫn và góp ý kịp thời để khắc phục những sai sót và hạn chế trong công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương; đồng thời, giúp cho các địa phương triển khai và thực hiện tốt các nội dung sắp tới phải làm của các tổ chức bầu cử, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử 23/5 sắp đến.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã báo cáo nhanh về tiến độ và công tác chuẩn bị đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất, các phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, trách nhiệm. Công tác an ninh trật tự, an toàn, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết cơ bản. Điều kiện kinh phí bầu cử đã được phân bổ cho các địa phương kịp thời.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân trong ngày 23/5, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử để việc vận động được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ.

Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Danh sách cử tri sẽ có biến động về dân số giữa đăng ký hộ khẩu và tình hình thực tế tạm trú trên địa bàn. Trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho cử tri được đi bầu cử, yêu cầu các UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, sẵn sàng bổ sung danh sách cử tri đối với người dân đi làm xa về, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về lại địa phương để học online, số tạm trú mới đăng ký trên địa bàn… để mọi người được đi bầu cử, ngay cả vào thời điểm sát với ngày bầu cử 23/5 tới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đặc biệt lưu ý các lực lượng công an, quân đội cần chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

