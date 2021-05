Các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử với tri huyện Di Linh

(LĐ online) - Chiều 18/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 11 và HĐND huyện Di Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có các buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Lâm (huyện Di Linh). Đây là xã thứ 10 và cũng là địa phương cuối cùng trong chương trình tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X và HĐND huyện khóa XII với cử tri các xã, thị trấn huyện Di Linh.

Các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Tân Lâm

Sau khi đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh báo cáo tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và các ứng cử viên HĐND huyện, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 11 và HĐND huyện khóa XII đã trình bày, nêu rõ trách nhiệm của mình và mong muốn được cử tri tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; cam kết trước cử tri không ngừng nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri tham gia buổi tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBHĐND tỉnh và HĐND huyện

Cử tri xã Tân Lâm cũng đã bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu trở thành đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất với HĐND các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, các chương trình an sinh xã hội tại địa phương...

Cử tri phát biểu ý kiến phản ánh đến vấn đề người dân quan tâm

Cử tri xã Tân Lâm đề xuất, kiến nghị với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp cần quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 28, tỉnh lộ và các tuyến đường giao thông nông thôn tại địa phương; huyện Di Linh cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống nhất là văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; quan tâm đến việc cấp quyền sử dụng đất cho Nhân dân; chất lượng công trình đường giao thông nông thôn, hệ thống điện lưới sinh hoạt; đầu tư xây dựng các công trình hồ đập, nước sạch vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới cũng như nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và việc giải quyết các chế độ chính sách cho người có công. Ngoài ra, nhiều cử tri còn quan tâm công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và cần có giải pháp thiết thực trong việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho bà con nông dân…

Ông K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X và HĐND huyện khóa XII, ông K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của cử tri đối với người ứng cử; đồng thời, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phản ánh của các cử tri và hứa nếu trúng cử đại biểu HĐND sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng của mình làm cầu nối giữa cử tri với các cấp, các ngành và xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến HĐND các cấp.

NDONG BRỪM