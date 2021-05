CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5. Với quyết tâm chính trị cao nhất, trên tinh thần trách nhiệm tuyệt đối, toàn hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân cùng chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh kiểm tra thùng phiếu và phiếu bầu tại tổ dân phố Nguyễn Du (Phường 9, thành phố Đà Lạt).

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.315.389 người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Hiện nay, tại 142 trụ sở UBND cấp xã và 1.110 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo 100% khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách những người ứng cử theo đúng thời gian quy định của luật. Tại 1.110 khu vực bỏ phiếu đều được quan tâm, bảo đảm cơ sở vật chất khang trang, dọn dẹp vệ sinh, treo cờ, băng rôn, nhằm tạo điều kiện cho cử tri tiện theo dõi, tìm hiểu thông tin về người ứng cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố, niêm yết danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng để bầu 7 đại biểu. Cùng đó, Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh đã ban hành Nghị quyết và công bố danh sách chính thức 112 người ứng cử để bầu 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại 18 đơn vị bầu cử. Ủy ban Bầu cử cấp huyện đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 642 người ứng cử để bầu 396 đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 148 đơn vị bầu cử. Ủy ban Bầu cử cấp xã đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 5.545 người ứng cử để bầu 3.365 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.079 đơn vị bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử được chú trọng thực hiện, đặc biệt là tuyên truyền nội dung về bình đẳng giới. Các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện đã thường xuyên, khẩn trương kiểm tra tại hầu hết các địa phương, đến tận các tổ bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS, vùng có đông đồng bào Công giáo để tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời hướng dẫn những vấn đề còn thiếu sót, hạn chế, nhằm khắc phục kịp thời. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân.

Tại Ngã 3 Liên Khương, Đức Trọng rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: C.Thành

Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh - Sở Nội vụ Lâm Đồng đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, chọn nhà thầu in ấn 29 loại hồ sơ, biểu mẫu, phiếu bầu, biên bản, tiểu sử người ứng cử, các tài liệu phục vụ công tác bầu cử như khẩu hiệu, Quốc huy, nội quy bỏ phiếu, thể lệ bỏ phiếu, diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, phù hiệu cho các thành viên Tổ phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở, các mẫu biên bản kết quả kiểm phiếu, biên bản xác định kết quả bầu cử, biên bản kiểm kê sử dụng phiếu bầu, các tài liệu hỏi - đáp về bầu cử… với gần 2,3 triệu bản, kịp thời cấp phát cho 1.110 Tổ bầu cử trong toàn tỉnh. Nhìn chung, mọi công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử đã được các cấp, các ngành thực hiện nhanh, kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành 24 văn bản để chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và phần tử xấu, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện, kịch bản, phương án về phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng quy định của Trung ương. Ghi nhận và đánh giá cao về công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc, kiểm tra tại Lâm Đồng nhận định: Mọi điều kiện tại Lâm Đồng đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử, điều này thể hiện tính tự lực cao, tính chủ động về cả cơ sở vật chất, kinh phí, mọi điều kiện đều được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Các văn bản của Bộ Chính trị, Trung ương được Lâm Đồng quán triệt, thực hiện rất nghiêm túc, kịp thời hướng dẫn, ban hành đến cơ sở. Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã phân công cán bộ theo dõi sát cơ sở, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý những phát sinh. Vượt qua khó khăn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Lâm Đồng đã cố gắng tổ chức tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để ứng cử viên vận động bầu cử trực tiếp và trực tuyến tại các xã. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử còn rất ít, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Lâm Đồng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền có chiều sâu về các ứng cử viên, về quyền và trách nhiệm của cử tri, thể lệ bầu cử để đảm bảo bầu đúng, bầu đủ, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của Lâm Đồng. Chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng các phương án, có phương án thử nghiệm, phương án thực hành trong xử lý sự cố thông tin bầu cử, xử lý các tình huống về thời tiết, về an ninh trật tự, dịch COVID-19; cụ thể hóa, phân công trách nhiệm, chế độ chỉ huy khi xảy ra các tình huống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn Lâm Đồng sẽ lãnh đạo thành công cuộc bầu cử về cả nhân sự và các yêu cầu khác; đảm bảo kết quả cao nhất, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ, đúng luật.

Về chuẩn bị nhân sự bầu cử, Lâm Đồng đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho bầu cử, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo an dân.

Trong ngày bầu cử, Ban tổ chức sẽ bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế đối với cử tri vãng lai, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc nhanh sức khỏe công dân đến bỏ phiếu khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở... đưa ngay đến khu vực cách ly đã được bố trí.

Tổ bầu cử bố trí lực lượng giám sát, đề nghị tất cả người tham gia bầu cử thực hiện quy định 5K; hướng dẫn thu gom khẩu trang đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải. Tổ chức bầu cử cho hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Thành viên Tổ bầu cử đeo khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn rồi vận chuyển thùng phiếu phụ, danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao đựng rác... đến nhà người đang cách ly. Tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương, cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương để Nhân dân được biết.

Danh sách cử tri sẽ có biến động về dân số giữa đăng ký hộ khẩu và tình hình thực tế tạm trú trên địa bàn. Trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho cử tri được đi bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, sẵn sàng bổ sung danh sách cử tri đối với người dân đi làm xa về, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về lại địa phương để học online, số tạm trú mới đăng ký trên địa bàn… để mọi người được đi bầu cử, ngay cả vào thời điểm sát với ngày bầu cử 23/5 tới đây. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử quản lý chặt chẽ con dấu, phiếu bầu cử, thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, kiểm tra phân loại phiếu bầu, tổng hợp các mẫu biên bản báo cáo đảm bảo thời gian quy định.

NGUYỆT THU