Thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 9/6, đoàn lãnh đạo của tỉnh do đồng chí Nguyễn văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, y tế tại làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Các đơn vị đoàn đến thăm, gồm: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (Phường 7, TP Đà Lạt) và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yo Soan, cán bộ chuyên viên UBMTTQ.

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động, công việc hàng ngày tại khu cách ly và tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Yên bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với nhiệm vụ, trọng trách khó khăn mà đội ngũ cán bộ y tế, công an, quân đội và các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 được giao. Đồng chí nhấn mạnh, đợt dịch lần thứ tư này diễn ra hết sức căng thẳng hơn do lây nhiễm từ cộng đồng, mức độ lây lan ngày càng phức tạp với 39 tỉnh, thành phố có ca nhiễm. Công tác phòng chống dịch đang được Chỉnh phủ, tỉnh chỉ đạo hết sức khẩn trương, cấp bách. Các lực lượng công an, quân đội, y tế vào cuộc mạnh mẽ không kể vất vả ngày đêm. Đến nay, Lâm Đồng chưa có ca dương tính nào - đó là một nỗ lực rất lớn của toàn dân, toàn quân và toàn hệ thống chính trị.

Thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng

Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng ta không chủ quan, lơ là, nhất là đội ngũ anh em làm nhiệm vụ ở khu vực cách ly, trực tiếp tiếp xúc người cách ly và có nguy cơ lây nhiễm cao. Đề nghị các đồng chí tại các cơ sở, đơn vị tiếp cận văn bản mới, chia nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trung tâm đã chỉ đạo sát sao, kịp thời, là cơ quan đầu não thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm, tiêm phòng, khi phát hiện nguy cơ lây nhiễm ngày đêm đều ra quân chống dịch rất tích cực. Tỉnh đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên của Trung tâm, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các lực lượng tham gia chống dịch, tất cả các lực lượng đã làm tất cả và hy sinh vì sức khỏe chung Nhân dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Yên đã gửi tặng 200 triệu cho tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và tặng 50 triệu cho cán bộ, nhân viên Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục kiên cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

NGUYỆT THU