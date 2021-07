Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc và trao bằng khen cho Công an tỉnh

(LĐ online) - Sáng 21/7, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chung và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; trao bằng khen và tặng quà cho tập thể Công an tỉnh vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thời gian qua.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quyết - Giám đốc sở Nội vụ.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua. Theo đó, thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác định trách nhiệm của lực lượng công an là trách nhiệm của một trong những lực lượng tuyến đầu. Công an tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 do đồng chí Giám đốc làm trưởng ban và các đồng chí Phó Giám đốc làm phó ban.

Trao bằng khen cho tập thể Công an tỉnh

Thời gian qua, Công an tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản cũng như triển khai các phương án để tập trung chỉ đạo lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn thì Công an tỉnh cũng đã chuẩn bị một lực lượng dự bị động viên để khi cần thiết có thể kích hoạt tăng cường xuống cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật; trong đó, có các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, để lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh cũng xin hứa với sự đoàn kết, thống nhất cao Công an tỉnh sẽ tiếp tục quyết tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai lực lượng nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ghi nhận, biểu dương và đánh gia cao lực lượng công an trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nên trong công tác phòng chống dịch không được chủ quan, lơ là. Công an tỉnh cần tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và tham gia phòng chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Dịp này, đồng chí Trần Đức Quận cũng đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao bằng khen cho tập thể Công an tỉnh đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thời gian qua.

DUY DANH